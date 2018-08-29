«Дочка» PayPal начала работать в Украине

PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины из США через свою дочку Xoom.

Об этом сообщается на Facebook-странице PayPal for Ukraine Initiative.

"Пару часов назад PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало", - отметил инициатор группы по внедрению PayPal в Украине Илья Кенигштейн.

Xoom это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom позволяла пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было.

Начиная с сегодняшнего дня, Xoom расширила список до 130 стран. В него вошла и Украина.

"Xoom значительно увеличивает свое присутствие в Восточной Европе и Африке, поэтому клиенты из США теперь могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто загрузив приложение Xoom на свой мобильный телефон либо зайдя на сайт Xoom", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom.

"Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк - все в списке. Укрсиб и Аваль в списках не увидел, но думаю это вопрос времени. По лимитам: можно пересылать до 2999 долларов, но не более 6000 долларов за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", - комментирует Кенигштейн.

"Пока только из США. Но это уже PayPal, пусть и через свою дочку", - добавил он.

Напомним, PayPal работает в Украине лишь частично: можно отправлять платежи из Украины, но нельзя принимать из-за рубежа. В компании неоднократно заявляли, что в нашей стране расширение функционала пока не рассматривают.