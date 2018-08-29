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«Дочка» PayPal начала работать в Украине
13:56 29.08.2018 |
PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины из США через свою дочку Xoom.
Об этом сообщается на Facebook-странице PayPal for Ukraine Initiative.
"Пару часов назад PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало", - отметил инициатор группы по внедрению PayPal в Украине Илья Кенигштейн.
Xoom это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom позволяла пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было.
Начиная с сегодняшнего дня, Xoom расширила список до 130 стран. В него вошла и Украина.
"Xoom значительно увеличивает свое присутствие в Восточной Европе и Африке, поэтому клиенты из США теперь могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто загрузив приложение Xoom на свой мобильный телефон либо зайдя на сайт Xoom", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom.
"Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк - все в списке. Укрсиб и Аваль в списках не увидел, но думаю это вопрос времени. По лимитам: можно пересылать до 2999 долларов, но не более 6000 долларов за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", - комментирует Кенигштейн.
"Пока только из США. Но это уже PayPal, пусть и через свою дочку", - добавил он.
Напомним, PayPal работает в Украине лишь частично: можно отправлять платежи из Украины, но нельзя принимать из-за рубежа. В компании неоднократно заявляли, что в нашей стране расширение функционала пока не рассматривают.
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