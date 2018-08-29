Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам

Юрий Павлов / UBR.ua

Торги на межбанке во вторник, 28 августа, завершились незначительным подорожанием американской валюты - за резким взлетом последовал стремительный откат. В итоге последние сделки заключались по 27,97-28,0 грн./$: всего на 1 копейку выше вчерашнего уровня закрытия, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Сегодня рынок открылся на уровне 28,05-28,09 грн./$. В дальнейшем котировки демонстрировали разностороннее движение: утренний рост сменился откатом до дневного минимума 27,95-27,97 к часу дня, а при завершении сессии котировки составили 27,97-28,00 грн./$», - описал он ход сегодняшних торгов на межбанке.

По словам банкиров, высокий спрос на валюту сегодня формировался преимущественно импортерами в связи с приближением окончания финансового месяца. С другой стороны, как и ожидалось, доллар на рынок выплеснули экспортеры - они продавали обязательную часть выручки сразу за два дня.

Впрочем, на этом их валютные распродажи и закончились: свободную часть выручки они отдавать рынку не торопились.

«Ощущалось явное желание экспортеров минимизировать необязательные продажи, поскольку они получили гривневую подпитку в виде возмещения НДС. А вот курсовая волатильность евро и рубля по отношению к доллару подогревают спекулятивные аппетиты участников рынка», - резюмировал Куринной.

Вместе с тем, сразу несколько участников торгов отмечали весьма жесткие распродажи регулятора. Правда не в режиме аукциона - на этот шаг нацбанковцы так и не решились, - а в функционале Matching. Объем интервенций банкиры назвать затруднились, но говорили, что особо НБУ не скупился и продавал доллар по 27,02-27,07 грн./$. Закрывал практически все заявки, что в конечном итоге и стало решающим фактором курсового отката.

Наличный рынок

А вот настроения на наличном рынке усилия Нацбанка изменить не смогли. В течение дня курс продажи доллара в банковских кассах только рос. Если утром приобрести бакс можно было по 27,96 грн.$, то к вечеру минимальные котировки приподнялись до 28,0. Большинство же учреждений торговали наличной валютой в рамках 28,10-28,15 грн./$. Такие курсы выставляли даже крупные структуры: Укрсиббанк, Альфа банк, Universal. А ПУМБ и Райффайзен банк Аваль и вовсе готовы были расставаться с долларом по 28,20 грн./$.

Выкупали валюту у населения в диапазоне 27,70-28,0 грн./$.

А вот черный рынок отыграл небольшое укрепление гривни. Утром менялы торговали долларом в рамках 28,08-28,10 грн./$. Однако по мере снижения межбанковских котировок их аппетиты поутихли. Так что к вечеру купить валюту на черном рынке можно было в пределах 28,02-28,04 грн./$.

Обещают стабильность

Сегодняшние интервенции Нацбанка дали рынку четкий сигнал: регулятор готов защищать гривну от необоснованных нападок. Невзирая даже на тот факт, что в официальных заявлениях чиновники нарочито дистанцируются от поддержания курсовой стабильности, без устали напоминая всем украинцам, что это не является их задачей.

Зато к заявлению замглавы Нацбанка Олега Чурия о повышенном спросе на наличный доллар со стороны «черных фермеров» отнеслись с недоумением. Никто так и не смог объяснить, что собой представляет «черный рынок агробизнеса», зачем ему понадобилось скупать валюту на черном рынке начиная с июля, и почему этот фактор не оказывал никакого влияния на рынок год назад.

«Даже если под словами НБУ есть твердая основа, не ясно, почему не отказаться от ограничения на покупку валюты населением. Отмена нынешнего лимита в 150 тыс. грн. разом убьет весь черный рынок. Скорее всего это не поможет победить девальвационные ожидания, но по крайней мере покажет реальные источники спроса на наличную валюту и даст банкам дополнительно заработать», - убежден финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вместе с тем, прогнозы финансистов относительно ближайших перспектив курса доллара довольно оптимистичны.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,9-28,0 грн./$», - убежден Куринной.

Согласен с ним и Невмержицкий. «Котировки недельных беспоставочных форвардов UAH/USD NDF находятся на уровне 27,998/28,023, что свидетельствует о сдержанных девальвационных ожиданиях нерезидентов. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», - говорит финансист.

А вот председатель правления RwS bank Владислав Кравец и вовсе уверяет, что в ближайшие две недели значительных курсовых скачков не будет.

«Мы вошли в боковой тренд. Банки сильно загрузились валютой на позицию, потому сегодняшний откат может дать гривне хорошую передышку. Полагаю, сентябрь мы пройдем у нынешних уровней. Уж по крайней мере в ближайшие 2 недели атак на гривну не будет», - заверил он.