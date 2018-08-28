Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ

Президент Петр Порошенко считает, что Украина должна создать новый орган, который будет заниматься международными юридическими процессами, связанными с российской агрессией.

Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Президент упомянул об успехах Украины в отстаивании собственных интересов в международных юридических институтах, в том числе о победе в Стокгольмском арбитраже.

"За последние годы мы достигли ощутимых результатов и в деле привлечения России к международно-правовой ответственности. Благодаря выверенным мерам практически все влиятельные международные организации и альянсы зафиксировали акт агрессии России против Украины", - заявил он.

В то же время, по мнению президента, Киеву нужен отдельный орган для дальнейшей координации таких действий.

"Статус государства-агрессора за Россией закреплен и в украинском законодательстве. И я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса, который приняла Верховная рада", - заявил он.

Порошенко не уточнил, каким должен быть статус этого органа и кто его возглавит. Как известно, сейчас эту координацию осуществляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.