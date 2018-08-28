Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

14:52 27.08.2018 |

Политика

 Ульяна Безпалько / РБК-Украина

Националистические партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" ведут переговоры о выдвижении единого кандидата на президентские выборы. Помня провал националистов в парламентской кампании 2014 года, в этих трех партиях также допускают возможность объединения под одним политическим брендом, чтобы осенью 2019 года зайти в Раду. Выступив отдельно, националисты рискуют не преодолеть пятипроцентный барьер и не попасть в парламент, уверяют социологи. О том, как проходят переговоры об объединении правых партий и что мешает их лидерам договориться - в материале РБК-Украина.

На националистически ориентированный электорат нацелены как минимум три партии - "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (ПС). Социологические опросы свидетельствуют, что по отдельности ни одна из этих политических сил не преодолеет пятипроцентный барьер на выборах, чтобы пройти в парламент. "Если они будут отнимать друг от друга (голоса избирателей, - ред.), то никто из них не пройдет", - объясняет директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Если же "Свобода", "Нацкорпус" и ПС пойдут на выборы вместе, их совокупного рейтинга, близкого к 5%, будет достаточно, чтобы попасть в Раду, указывает социолог: "Если они объединяются, то могут даже пересечь избирательный барьер - примерно 5-6%. Ведь у них один и тот же избирательный электорат, а он довольно небольшой".

При грамотном технологическом подходе и публичной риторике, при наличии финансовых ресурсов и медийной поддержке националисты могли бы показать неплохой результат на выборах, соглашается заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Эти обстоятельства учитывают в самих партиях. Как сообщили РБК-Украина представители "Свободы", "Национального корпуса" и "Правого сектора", переговоры об объединении ведутся. Но на данном этапе речь идет пока только о выдвижении единого кандидата на президентские выборы в марте 2019 года, подтвердили изданию во всех трех партиях. И говорить о конструктивном завершении переговоров пока рано, поскольку уступать лидерские позиции в националистических силах, прежде всего, - в "Свободе" и "Нацкорпусе", не спешат.

Правый кандидат

Первым шагом на пути к сближению партий с националистической идеологией стало подписание в марте 2017 года ВО "Свобода", "Правым сектором", "Национальным корпусом" и рядом других партий и организаций Национального манифеста. В нем подписанты задекларировали объединение своих усилий "для построения национального Украинского государства".

В партиях этот документ назвали историческим. При этом лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий уточнил, что манифест не является программой какой-то одной партии. Уже в ноябре прошлого года один из заместителей партии "Свобода" Игорь Кривецкий предположил, что националисты выставят одного кандидата в президенты и пойдут одним списком на парламентские выборы.

Намерение согласовать единого кандидата в президенты позже в интервью РБК-Украина подтвердил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. "Это должно быть обязательное условие для успешных выборов... И президентских, и парламентских", - заявил он в июне этого года.

В "Правом секторе" поддерживают идею с выдвижением единого кандидата от националистических сил. "Есть четкое понимание того, что нам нужен единый кандидат, чтобы мы не распылялись. Тогда и шансы на президентских, и на парламентских выборах у националистов существенно возрастут", - сказал РБК-Украина заместитель главы партии и председатель Центрального штаба Национально-освободительного движения "Правый сектор" Василий Лабайчук.

Он уточнил, что решение о том, выдвигать своего кандидата или поддержать кого-то другого, в ПС пока не приняли. "Мы, конечно же, рассматриваем и один, и второй вариант, но реально рано говорить. Пока принятого решения нет", - сказал Лабайчук. Но, если договориться не удастся и "Правый сектор" будет выдвигать своего кандидата, то, по его мнению, было бы логично, чтобы съезд поддержал руководителя партии Андрея Тарасенко.

Замглавы ВО "Свобода" Андрей Мохник также подтвердил изданию, что националисты ведут переговоры о согласовании единого кандидата, который будет баллотироваться в президенты. "Конечно же, у "Свободы" есть свой кандидат - Олег Тягнибок. Но мы хотим, чтобы кандидат был согласован. Ведь у каждой политической силы есть свой лидер. На выборах должен быть один кандидат. Работа в этом направлении ведется", - сообщил Мохник. Однако пока преждевременно говорить о том, кто будет этим единым кандидатом, уточнил замглавы партии "Свобода".

"Сейчас есть общественный запрос на объединение националистов. И мы работаем над тем, чтобы этот запрос удовлетворить. И, возможно, какие-либо свои амбиции придерживаем, не козыряем какими-то цифрами и так далее", - добавил Андрей Мохник.

В "Национальном корпусе" пока делают ставку на лидера своей партии Андрея Билецкого. В течение лета "Нацкорпус" проводит агитацию и пропаганду на местах, а также работает с партийными ячейками. "Сейчас проходит летний тур лидера партии Андрея Билецкого по всей Украине. Он уже посетил Западную Украину, сейчас отправится в Восточную Украину. Все это делается для того, чтобы максимально повысить узнаваемость партийного бренда "Национального корпуса" и лично Андрея Билецкого", - прокомментировал изданию руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

Осенью партия подобьет итоги и проведет очередные замеры рейтингов, пояснил он. "Мы сейчас уже утверждаем, что наша внутренняя социология дает нам как партии "Национальный корпус" 2,5%", - уверяет Чернышев.

По его словам, если будет положительная динамика в рейтингах, то для "Нацкорпуса" это станет дополнительным аргументом, чтобы активнее продвигать идею о необходимости баллотирования на пост президента от всех националистических сил именно Андрея Билецкого. "Если же позитивной динамики не будет или будет определенная стагнация, что вряд ли - все это покажет ближайший месяц - значит, нас ждет новый этап переговоров с партнерами относительно формата совместной работы", - отметили в пресс-службе "Национального корпуса".

В интервью РБК-Украина Билецкий ранее заявлял о своих президентских амбициях, не исключив при этом поддержку другого кандидата из националистического лагеря. "Вот кого решим в нашем кругу выдвинуть, тот и пойдет. Буду я - отработаю на 100%. Буду не я - буду работать на человека на 100%. Мы должны растить в себе понятие общего дела и долга", - пояснял глава "Национального корпуса".

Неофициально представители националистических партий говорят, что если согласование кандидатов произойдет, то, скорее всего, им станет либо Билецкий, либо лидер "Свободы" Тягнибок. "Хотя я слабо представляю ситуацию, что кто-то из них сможет уступить друг другу", - ответил собеседник издания в националистическом движении, пожелавший остаться анонимным.

Вместе с тем, параллельное баллотирование обоих собеседник исключает. "Если у Билецкого будет ориентировочно 2,5-3% личного рейтинга, то тогда, учитывая более тесную коммуникацию у "Нацкорпуса", чем у "Свободы" со всем националистическим полем, возможно, "Нацкорпусу" получится "додавить" "Свободу" и отстоять своего лидера - Билецкого в качестве единого кандидата в президенты от националистов", - прогнозирует один из источников в националистическом движении.

Во имя бренда

Какой результат единого кандидата на выборах президента в правых партиях будут считать приемлемым - сказать сложно. Но как минимум президентская кампания позволит националистам мобилизировать их избирателей перед выборами в Верховную раду. Правда, о совместном походе на парламентские выборы осенью 2019 года представители националистических партий говорят более осторожно. "Логически, что и этот аспект должен проговариваться. Поскольку в этом созыве националисты не представлены в парламенте", - отметил Андрей Мохник.

На последних выборах в Верховную раду националистам не удалось повторить успех парламентских выборов 2012 года, когда под флагами Всеукраинского объединения "Свобода" им удалось получить более тридцати депутатских мандатов. В 2012 году "Свобода", имеющая на то время практически монопольные позиции на националистическом электоральном поле, получила 10,44% голосов избирателей. Ее представители также одержали победу в 12 мажоритарных округах.

По оценкам Фонда "Демократические инициативы", 3% русскоязычного населения поддержали на выборах в 2012 году именно "Свободу". "Свобода" казалась наиболее воинственной партией, которая может "дать пинка" власти. А потом увидели, что это не совсем так, и часть их избирателей в ней разочаровалась", - добавляет Ирина Бекешкина.

Вторым фактором проседания рейтинга "Свободы", объясняет социолог, стало разочарование их деятельностью в местных органах власти на Западной Украине, где преимущественно сконцентрирован их электорат.

Уже два года спустя, на парламентских выборах в 2014 году, показатель "Свободы" сократился более чем вдвое, для прохождения избирательного барьера в 5% партии не хватило доли процента. Часть голосов на себя тогда оттянула партия "Правый сектор", ставшая популярной во время Революции достоинства.

"Нам не хватило в 2014 году 0,29%. У нас не хватило запаса мощности, чтобы пройти барьер, чтобы было столько голосов, чтобы их не могли у нас украсть. Но ведь те же проценты были и у других политических сил, в частности в "Правом секторе" (на выборах в 2014 году ПС набрал 1,8%, - ред.)", - рассуждает о причине поражения "Свободы" Андрей Мохник.

Преградой на пути к союзу правых сил может стать отсутствие партийных блоков в действующем избирательном законодательстве. "Очевидно, что партиям с более низким уровнем поддержки придется отказаться от своего бренда, если они хотят попасть в Верховную раду. Новую партию нет времени создавать. Грубо говоря, наиболее известная и дольше существует среди них трех - "Свобода", - говорит Ирина Бекешкина.

К слову, объединение националистов в единую силу под флагами "Свободы" ранее допускал один из ее руководителей Игорь Кривецкий. Но Андрей Мохник говорит, что пока о формате совместного похода на парламентские выборы рано говорить. "Я не забегал бы вперед. Нам лучше проходить все этапы шаг за шагом. Сначала следует пройти этап президентских выборов", - сказал он РБК-Украина.

Для "Нацкорупуса" и ПС поход на выборы под брендом "Свободы" означает практически исчезновение, разъясняет Ирина Бекешкина. "Таким же образом ряд партий исчез в "Нашей Украине". Но что касается попадания в Верховную раду, то это возможно только за счет более "раскрученной", более известной политической силы", - говорит социолог.

Вместе с тем, один из информированных источников в националистическом движении возможность слияния "Нацкорпуса" и "Правого сектора" со "Свободой" категорически отрицает, поясняя это тем, что ни одна из политических сил не готова пожертвовать своим партийным брендом.
 

ПО РУБРИКАМ

09:49 НБУ купил на межбанке $10 млн 20-23 августа путем использования Matching

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

08:49 «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт: у розничных биткоин-инвесторов промыты мозги

08:35 Доллар дорожает к евро и иене 28 августа на фоне торгового соглашения США и Мексики

08:32 Биржи АТР в плюсе на новостях о новом торговом договоре между США и Мексикой

07:59 Биржи США закрылись 27 августа ростом на фоне торговых переговоров между США и Мексикой

27.08 Курс доллара на межбанке 27 августа подняли к психологической отметке

27.08 Ввод жилья в Украине в I полугодии сократился на 28% - Госстат

27.08 CFTC: число коротких позиций по биткоину достигло минимума

27.08 НБУ разрешил Коммерческому индустриальному банку выводить неплатежеспособные банки с рынка

27.08 Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

27.08 Что изменилось за время самого длинного «бычьего» рынка в истории?

27.08 Депозитные ставки для физлиц 27.08.18

27.08 Доллар снижается к европейским валютам и иене 27 августа, турецкая лира упала на 3%

27.08 Биржи АТР 27 августа закрылись ростом, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит

• дальше…

09:00 США отвергли притязания Ирана на контроль Ормузского пролива

08:25 Трамп объявил о «невероятной» торговой сделке с Мексикой. А что Канада?

27.08 В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон

27.08 МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

27.08 Франция и Германия работают над финансовыми решениями для обхода санкций США

27.08 Китай ужесточает правила для фьючерсных фирм с иностранными инвестициями

27.08 Роботы-убийцы: скоро во всех армиях или под запретом ООН?

27.08 Абэ хочет остаться на посту премьера и изменить конституцию Японии

27.08 Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

27.08 В канун Дня независимости Молдавия запротестовала

27.08 Из Сочи без прикупа. Почему Лукашенко не добился взаимности от Путина

27.08 Болтон предупредил РФ о готовности США ударить по Сирии

27.08 Американские «санкции за Солсбери» против России вступили в силу

23.08 Британия выделит 3 млрд фунтов на случай возможного провала сделки по Brexit

23.08 Credit Suisse: Российские счета не заморожены, произошла реклассификация активов

• дальше…

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

27.08 Туристический поток в Киев увеличился на 25%

27.08 В Киеве за две недели работы системы велопроката Bike sharing украли 4 велосипеда из 100, один из них нашли - КГГА

23.08 Все мосты в Украине хотят оснастить датчиками контроля

23.08 Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине

22.08 Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции

22.08 Морская администрация начала работу

20.08 Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста

17.08 H&M планирует открыть второй магазин в Украине в октябре

16.08 Фонд гарантирования не смог продать землю на Оболони за 3,3 миллиарда

16.08 В Киеве продолжает дорожать жилье

15.08 Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»

15.08 Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?

14.08 Киев поднялся в рейтинге пригодных для проживания городов журнала The Economist со 131-й позиции до 118-й

13.08 Киевские жилые дома будут ремонтировать по новым правилам

• дальше…

27.08 С чего вдруг Медведчук представляет Путина маньяком-убийцей

27.08 МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

27.08 Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

27.08 Бойня на Бахмутке. Зачем «гибриды» устроили бессмысленный штурм позиций ВСУ под Желобком

27.08 Болтон видит прогресс Украины в вопросе интеграции в НАТО

23.08 Троянский голубь мира. Зачем возвращается Медведчук

22.08 Автономия для Захарченко: Зачем Кравчук предлагает «крымский сценарий» для Донбасса

22.08 Кто толкает Тимошенко в объятия партнеров Новинского

22.08 Что за ракеты «Оскол», которые разработали и испытали в Украине

22.08 Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова

21.08 НАБУ: Украинские коррупционеры «прячут» деньги в 23 странах мира

21.08 Советник Трампа по нацбезопасности Болтон посетит военный парад в Киеве и проведет встречи с властями 24 августа

21.08 Операция под Горловкой. Что дает ВСУ полный контроль над поселком Шумы

20.08 Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству

20.08 Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе

• дальше…

09:18 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

08:16 Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей

27.08 Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана

27.08 Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро

27.08 Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов

27.08 Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев

27.08 Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron

27.08 Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км

23.08 BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»

23.08 500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год

23.08 Xiaomi представила умную стиральную машину за $205

23.08 Кабмин запретил перерегистрацию и снятие с учета авто для лиц из Единого реестра должников

23.08 Facebook удалил около 400 приложений

22.08 «Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире

22.08 Opel показал, как будут выглядеть новые модели

• дальше…

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно