Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

Ульяна Безпалько / РБК-Украина

Националистические партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" ведут переговоры о выдвижении единого кандидата на президентские выборы. Помня провал националистов в парламентской кампании 2014 года, в этих трех партиях также допускают возможность объединения под одним политическим брендом, чтобы осенью 2019 года зайти в Раду. Выступив отдельно, националисты рискуют не преодолеть пятипроцентный барьер и не попасть в парламент, уверяют социологи. О том, как проходят переговоры об объединении правых партий и что мешает их лидерам договориться - в материале РБК-Украина.

На националистически ориентированный электорат нацелены как минимум три партии - "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (ПС). Социологические опросы свидетельствуют, что по отдельности ни одна из этих политических сил не преодолеет пятипроцентный барьер на выборах, чтобы пройти в парламент. "Если они будут отнимать друг от друга (голоса избирателей, - ред.), то никто из них не пройдет", - объясняет директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Если же "Свобода", "Нацкорпус" и ПС пойдут на выборы вместе, их совокупного рейтинга, близкого к 5%, будет достаточно, чтобы попасть в Раду, указывает социолог: "Если они объединяются, то могут даже пересечь избирательный барьер - примерно 5-6%. Ведь у них один и тот же избирательный электорат, а он довольно небольшой".

При грамотном технологическом подходе и публичной риторике, при наличии финансовых ресурсов и медийной поддержке националисты могли бы показать неплохой результат на выборах, соглашается заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Эти обстоятельства учитывают в самих партиях. Как сообщили РБК-Украина представители "Свободы", "Национального корпуса" и "Правого сектора", переговоры об объединении ведутся. Но на данном этапе речь идет пока только о выдвижении единого кандидата на президентские выборы в марте 2019 года, подтвердили изданию во всех трех партиях. И говорить о конструктивном завершении переговоров пока рано, поскольку уступать лидерские позиции в националистических силах, прежде всего, - в "Свободе" и "Нацкорпусе", не спешат.

Правый кандидат

Первым шагом на пути к сближению партий с националистической идеологией стало подписание в марте 2017 года ВО "Свобода", "Правым сектором", "Национальным корпусом" и рядом других партий и организаций Национального манифеста. В нем подписанты задекларировали объединение своих усилий "для построения национального Украинского государства".

В партиях этот документ назвали историческим. При этом лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий уточнил, что манифест не является программой какой-то одной партии. Уже в ноябре прошлого года один из заместителей партии "Свобода" Игорь Кривецкий предположил, что националисты выставят одного кандидата в президенты и пойдут одним списком на парламентские выборы.

Намерение согласовать единого кандидата в президенты позже в интервью РБК-Украина подтвердил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. "Это должно быть обязательное условие для успешных выборов... И президентских, и парламентских", - заявил он в июне этого года.

В "Правом секторе" поддерживают идею с выдвижением единого кандидата от националистических сил. "Есть четкое понимание того, что нам нужен единый кандидат, чтобы мы не распылялись. Тогда и шансы на президентских, и на парламентских выборах у националистов существенно возрастут", - сказал РБК-Украина заместитель главы партии и председатель Центрального штаба Национально-освободительного движения "Правый сектор" Василий Лабайчук.

Он уточнил, что решение о том, выдвигать своего кандидата или поддержать кого-то другого, в ПС пока не приняли. "Мы, конечно же, рассматриваем и один, и второй вариант, но реально рано говорить. Пока принятого решения нет", - сказал Лабайчук. Но, если договориться не удастся и "Правый сектор" будет выдвигать своего кандидата, то, по его мнению, было бы логично, чтобы съезд поддержал руководителя партии Андрея Тарасенко.

Замглавы ВО "Свобода" Андрей Мохник также подтвердил изданию, что националисты ведут переговоры о согласовании единого кандидата, который будет баллотироваться в президенты. "Конечно же, у "Свободы" есть свой кандидат - Олег Тягнибок. Но мы хотим, чтобы кандидат был согласован. Ведь у каждой политической силы есть свой лидер. На выборах должен быть один кандидат. Работа в этом направлении ведется", - сообщил Мохник. Однако пока преждевременно говорить о том, кто будет этим единым кандидатом, уточнил замглавы партии "Свобода".

"Сейчас есть общественный запрос на объединение националистов. И мы работаем над тем, чтобы этот запрос удовлетворить. И, возможно, какие-либо свои амбиции придерживаем, не козыряем какими-то цифрами и так далее", - добавил Андрей Мохник.

В "Национальном корпусе" пока делают ставку на лидера своей партии Андрея Билецкого. В течение лета "Нацкорпус" проводит агитацию и пропаганду на местах, а также работает с партийными ячейками. "Сейчас проходит летний тур лидера партии Андрея Билецкого по всей Украине. Он уже посетил Западную Украину, сейчас отправится в Восточную Украину. Все это делается для того, чтобы максимально повысить узнаваемость партийного бренда "Национального корпуса" и лично Андрея Билецкого", - прокомментировал изданию руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

Осенью партия подобьет итоги и проведет очередные замеры рейтингов, пояснил он. "Мы сейчас уже утверждаем, что наша внутренняя социология дает нам как партии "Национальный корпус" 2,5%", - уверяет Чернышев.

По его словам, если будет положительная динамика в рейтингах, то для "Нацкорпуса" это станет дополнительным аргументом, чтобы активнее продвигать идею о необходимости баллотирования на пост президента от всех националистических сил именно Андрея Билецкого. "Если же позитивной динамики не будет или будет определенная стагнация, что вряд ли - все это покажет ближайший месяц - значит, нас ждет новый этап переговоров с партнерами относительно формата совместной работы", - отметили в пресс-службе "Национального корпуса".

В интервью РБК-Украина Билецкий ранее заявлял о своих президентских амбициях, не исключив при этом поддержку другого кандидата из националистического лагеря. "Вот кого решим в нашем кругу выдвинуть, тот и пойдет. Буду я - отработаю на 100%. Буду не я - буду работать на человека на 100%. Мы должны растить в себе понятие общего дела и долга", - пояснял глава "Национального корпуса".

Неофициально представители националистических партий говорят, что если согласование кандидатов произойдет, то, скорее всего, им станет либо Билецкий, либо лидер "Свободы" Тягнибок. "Хотя я слабо представляю ситуацию, что кто-то из них сможет уступить друг другу", - ответил собеседник издания в националистическом движении, пожелавший остаться анонимным.

Вместе с тем, параллельное баллотирование обоих собеседник исключает. "Если у Билецкого будет ориентировочно 2,5-3% личного рейтинга, то тогда, учитывая более тесную коммуникацию у "Нацкорпуса", чем у "Свободы" со всем националистическим полем, возможно, "Нацкорпусу" получится "додавить" "Свободу" и отстоять своего лидера - Билецкого в качестве единого кандидата в президенты от националистов", - прогнозирует один из источников в националистическом движении.

Во имя бренда

Какой результат единого кандидата на выборах президента в правых партиях будут считать приемлемым - сказать сложно. Но как минимум президентская кампания позволит националистам мобилизировать их избирателей перед выборами в Верховную раду. Правда, о совместном походе на парламентские выборы осенью 2019 года представители националистических партий говорят более осторожно. "Логически, что и этот аспект должен проговариваться. Поскольку в этом созыве националисты не представлены в парламенте", - отметил Андрей Мохник.

На последних выборах в Верховную раду националистам не удалось повторить успех парламентских выборов 2012 года, когда под флагами Всеукраинского объединения "Свобода" им удалось получить более тридцати депутатских мандатов. В 2012 году "Свобода", имеющая на то время практически монопольные позиции на националистическом электоральном поле, получила 10,44% голосов избирателей. Ее представители также одержали победу в 12 мажоритарных округах.

По оценкам Фонда "Демократические инициативы", 3% русскоязычного населения поддержали на выборах в 2012 году именно "Свободу". "Свобода" казалась наиболее воинственной партией, которая может "дать пинка" власти. А потом увидели, что это не совсем так, и часть их избирателей в ней разочаровалась", - добавляет Ирина Бекешкина.

Вторым фактором проседания рейтинга "Свободы", объясняет социолог, стало разочарование их деятельностью в местных органах власти на Западной Украине, где преимущественно сконцентрирован их электорат.

Уже два года спустя, на парламентских выборах в 2014 году, показатель "Свободы" сократился более чем вдвое, для прохождения избирательного барьера в 5% партии не хватило доли процента. Часть голосов на себя тогда оттянула партия "Правый сектор", ставшая популярной во время Революции достоинства.

"Нам не хватило в 2014 году 0,29%. У нас не хватило запаса мощности, чтобы пройти барьер, чтобы было столько голосов, чтобы их не могли у нас украсть. Но ведь те же проценты были и у других политических сил, в частности в "Правом секторе" (на выборах в 2014 году ПС набрал 1,8%, - ред.)", - рассуждает о причине поражения "Свободы" Андрей Мохник.

Преградой на пути к союзу правых сил может стать отсутствие партийных блоков в действующем избирательном законодательстве. "Очевидно, что партиям с более низким уровнем поддержки придется отказаться от своего бренда, если они хотят попасть в Верховную раду. Новую партию нет времени создавать. Грубо говоря, наиболее известная и дольше существует среди них трех - "Свобода", - говорит Ирина Бекешкина.

К слову, объединение националистов в единую силу под флагами "Свободы" ранее допускал один из ее руководителей Игорь Кривецкий. Но Андрей Мохник говорит, что пока о формате совместного похода на парламентские выборы рано говорить. "Я не забегал бы вперед. Нам лучше проходить все этапы шаг за шагом. Сначала следует пройти этап президентских выборов", - сказал он РБК-Украина.

Для "Нацкорупуса" и ПС поход на выборы под брендом "Свободы" означает практически исчезновение, разъясняет Ирина Бекешкина. "Таким же образом ряд партий исчез в "Нашей Украине". Но что касается попадания в Верховную раду, то это возможно только за счет более "раскрученной", более известной политической силы", - говорит социолог.

Вместе с тем, один из информированных источников в националистическом движении возможность слияния "Нацкорпуса" и "Правого сектора" со "Свободой" категорически отрицает, поясняя это тем, что ни одна из политических сил не готова пожертвовать своим партийным брендом.