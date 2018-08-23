Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2018 вырос на 5,8% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 22,5% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2018 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 3%, чептвертом квартале 2017 года - на 0.6%, третьем квартале - на 3,1%, во втором квартале - на 7,7%, первом квартале – на 14,8%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹:
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в II кв.-2017, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего²
|181735,9
|40959,8
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|80295,5
|12295,3
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|602,6
|502,9
|Грузовой железнодорожный транспорт
|4879,5
|94,8
|Другой пассажирский наземный транспорт
|3747,0
|3089,6
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|12209,6
|142,0
|Водный транспорт
|601,0
|6,0
|Авиационный транспорт
|11969,1
|7120,5
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|31213,4
|694,6
|Почтовая и курьерская деятельность
|1764,2
|472,9
|Временное размещение и организация питания
|7455,6
|5238,6
|Временное размещение
|2692,2
|1552,4
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|4763,4
|3686,2
|Информация и телекоммуникации
|33572,8
|10753,5
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|4696,2
|576,4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|16401,0
|9821,3
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|12475,6
|355,8
|Операции с недвижимым имуществом
|15688,3
|846,6
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|79,8
|18,8
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|14977,5
|644,3
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|631,0
|183,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|20806,5
|834,1
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|9728,2
|376,1
|Научные исследования и разработки
|2604,3
|26,1
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|8474,0
|431,9
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|13516,2
|3203,8
|Аренда, прокат и лизинг
|2172,4
|13,9
|Деятельность по трудоустройству
|959,9
|17,4
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|1979,2
|773,4
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2638,3
|91,7
|Обслуживание зданий и территорий
|4057,1
|2098,3
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|1709,3
|209,1
|Образование
|3292,2
|2965,3
|дошкольное образование
|334,6
|330,1
|начальное образование
|36,6
|36,5
|среднее образование
|414,6
|345,2
|высшее образование
|2121,7
|1974,3
|другие виды образования
|384,7
|279,2
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|5039,4
|3731,1
|Здравоохранение
|5019,0
|3711,9
|Предоставление услуг по уходу и социальной помощи
|20,4
|19,2
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1345,2
|870,4
|Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
|256,6
|137,0
|Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|143,7
|104,4
|Организация азартных игр
|318,5
|318,5
|Деятельность в сфере спорта
|424,1
|211,2
|Организация отдыха и развлечений
|202,3
|99,3
|Предоставление других услуг
|724,2
|221,1
|Ремонт компьютеров и оборудования связи
|213,5
|22,0
|Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
|131,1
|13,8
|Прочие индивидуальные услуги
|379,6
|185,3
Госстат Украины.
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами-предпринимателями
2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.