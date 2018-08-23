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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Троянский голубь мира. Зачем возвращается Медведчук

09:34 23.08.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Виктор Медведчук собирается стать центром притяжения для всех тех политиков, которые рассказывают о том, что «стране нужен мир», но не говорят - какой ценой.

Если кому-то кажется, что в последние пару месяцев украинское информпространство заполнено Медведчуком, то это впечатление не обманывает. По подсчетам Института массовой информации, в июле 80% "джинсы" (материалов с признаками "заказухи") в интернет-СМИ были посвящены УПЦ МП (50%), а также партии "За життя" и ее новому члену Виктору Медведчуку (30%). Будет неудивительно, если цифры Медведчука за август окажутся еще выше. Резонный вопрос: зачем ему понадобилось столько пиара именно сейчас?

На горбу Рабиновича

Вместе с самим Медведчуком в СМИ заброшена и версия о причинах его политической реинкарнации: дескать, он записался в партию Вадима Рабиновича, чтобы по ее списку попасть в парламент. Сами Рабинович и Медведчук разыграли спектакль, рассчитанный на простаков. Лидер "За життя" рассказал, что 25 июля в прямом эфире он представлял программу партии, а зрители голосовали за тех лиц, которым можно доверить то или иное направление, и когда речь зашла о направлении по восстановлению мира с Россией, зрители выбрали Медведчука. По словам Рабиновича, он сразу же пригласил Медведчука в свою партию, и уже 26 июля тот согласился.

Вскоре появилось и заявление самого Медведчука: "Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и искренне благодарю его и всех, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру. Мир на Донбассе, восстановление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ - вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами. Да, задачи непростые: мы должны научиться слушать и слышать все регионы, мы должны научиться вести переговоры и искать компромиссные решения". В ответ лидер "За життя" в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" рассыпался в похвалах Медведчуку: "Представители "Оппозиционного блока" хотели видеть его у себя в партии как "золотой ключик" в переговорном процессе с Россией. И мы, говоря от души, приняв его в свои ряды, "сделали" "Оппоблок"! Как там в популярном кино Мюллер Штирлицу говорил - "за пять минут и без всяких фокусов!" - примерно так".

На тот момент до официального старта парламентской избирательной кампании оставался целый год. То есть делить места в партийных списках еще слишком рано, тем более что за полгода до выборов Верховной Рады должны пройти выборы президента, которые будут иметь определяющее значение для дальнейших событий в Украине, в том числе и для результатов следующих парламентских выборов.

Рабинович входит в число потенциальных кандидатов на президентский пост, имеющих шансы на выход во второй тур. Долгое время считалось, что роль наиболее пророссийского кандидата будет играть лидер "Оппоблока" Юрий Бойко и именно на него сделает ставку Кремль. Но против этого выступал Медведчук, который еще в феврале 2016 г. обвинил "Оппоблок" в предательстве интересов собственных избирателей и заявил, что остатки "регионалов" действуют "в интересах Вашингтона, по указке Госдепа, под "чутким контролем" посольства США". Важно, что Путин доверяет в Украине только одному человеку - своему куму Медведчуку. И если Медведчук убедил Путина сделать ставку на Рабиновича, то вряд ли у последнего остался хоть какой-то лаг для самостоятельной игры. Скорее можно предполагать, что Рабинович теперь всего лишь говорящая марионетка в руках Медведчука и через него - Путина.

Для того и понадобился "каминг-аут" Рабиновича о своем политическом союзе с Медведчуком. Публично отдав куму Путина направление переговоров с Россией, лидер "За життя" расписался в своей управляемости Кремлем.

Задача - отбелить Путина

Конечно, имеют резон скептики, утверждающие, что Медведчук станет камнем, который потянет вниз рейтинг Рабиновича. Электоральная популярность Медведчука едва отличима от нулевой даже в тех регионах, где еще довольно сильны пророссийские настроения. В то же время за ним тянется шлейф негатива (включая и печальную роль в осуждении поэта Василя Стуса в 1980 г., и кумовство с Путиным, и многолетнее влияние на украинскую судебную систему), способный отпугнуть немалую часть избирателей Рабиновича в Киеве и ряде других городов.

Но до президентских выборов еще семь месяцев, и все это время будет продолжаться пиар-кампания по отбеливанию имиджа Медведчука, начавшаяся еще в июле при активнейшем участии Рабиновича. Как уже видно, это многоярусная кампания: в ней задействованы и Рабинович как один из топовых кандидатов на президентский пост, и сам Медведчук как "главный по России" в кампании Рабиновича, и телеканал NewsOne, давно являющийся "рупором Рабиновича", и канал "112 Украина", недавно перешедший под контроль Медведчука, и многочисленные СМИ, публикующие "джинсу", и партийная пресса "За життя", и пресловутые "бабушки Рабиновича" - разносчицы слухов.

Кстати, что касается "112 Украина", то вопрос о том, действительно ли этот канал перешел под контроль Медведчука, можно считать исчерпанным после того, как сам канал объявил о запуске 25 августа новой программы "Большое интервью с большим политиком" и на первый ее выпуск пригласил именно Медведчука. Таким образом, Медведчук хочет не только вернуться в большую политику, но и стать одним из ведущих ньюсмейкеров - самых цитируемых и упоминаемых в СМИ.

Все эти семь месяцев, оставшиеся до президентских выборов, Медведчук будет пользоваться статусом "главного по России" кандидата Рабиновича и вдалбливать в мозги украинцев одну и ту же мысль: говоря его собственными словами, нужно "вести переговоры с РФ и искать компромиссные решения". Однако вряд ли он прямо скажет, какой компромисс считает приемлемым - а речь о том, чтобы признать Крым российским и провести референдум на Донбассе под контролем российских оккупационных войск, после чего Украина навсегда лишится и Крыма, и Донбасса, а страны Запада снимут с России все санкции, наложенные за оккупацию Крыма и Донбасса.

Задача Медведчука совсем не в том, чтобы в ходе избирательной кампании раскрыть планы - свои и Путина. Задача в другом: изо дня в день самому и устами Рабиновича рассказывать украинцам, что нынешнюю власть нужно менять потому, что она не идет на переговоры с Путиным. В итоге во всех бедах Украины за последние пять лет окажется виноватым не Путин, чьи войска вторглись в Украину, убили многие тысячи украинцев, терроризируют население и почти полностью разрушили экономику оккупированных территорий, а Киев, который не просит Путина о переговорах и компромиссах.

При этом Путин оказывается благодетелем-миротворцем, который только и думает, как бы вернуть мир на Донбасс, но не может этого сделать, пока в Киеве нынешняя власть. Сам Путин эту мифологему уже не раз озвучивал, теперь ее будут озвучивать Медведчук, Рабинович, "112 Украина", NewsOne и так далее по цепочке, пока этот миф не дойдет до каждого украинца. Наверное, уже ради одного этого стоило организовывать политическую реинкарнацию Медведчука.

Заменитель Ахметова

Но сам Медведчук, конечно, думает и о своих собственных интересах. Первое, на что он может рассчитывать, - это стать центром притяжения для разнородных политиков, каким не способен стать Рабинович. До сих пор партия "За життя" выглядела чем-то вроде клуба самодеятельности. Медведчуку для удовлетворения своих амбиций нужно объединить вокруг себя гораздо более широкий круг лиц. По сути, это все те политики, которые в последние месяцы рассказывают о том, что "стране нужен мир", но не говорят - какой ценой.

В частности, Медведчук может надеяться переманить на свою сторону немалую часть "Оппоблока" - и его парламентской фракции, и региональных структур. Формула тут очень простая: главное - сменить власть в Киеве, а тогда, кто бы ни стал президентом - Юлия Тимошенко или Вадим Рабинович, в роли переговорщика с Путиным обязательно будет востребован Медведчук. При таком раскладе позиции Медведчука в новой власти будут очень сильны, а его (ну и Рабиновича) партия "За життя" после парламентских выборов получит контрольный пакет в правительстве.

Подобных перспектив не может обещать ни Ринат Ахметов, ни любой из публичных лидеров "Оппоблока". К тому же за словами Медведчука стоят гарантии Путина (если, конечно, кто-то им верит). Разумеется, это не означает, что планы кума Путина имеют высокие шансы на реализацию. Но одного он уже добился: о нем говорят. Так что оставлять Медведчука без внимания уже не получится.
 

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