Финансовые новости
- |
- 23.08.18
- |
- 02:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бизнесу не хватает гривны, и он постепенно распродает долларовый запас
23:55 22.08.2018 |
22 августа безналичный доллар подорожал на 9 копеек: межбанк закрылся в рамках 27,81- 27,86 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Такой финиш можно считать достаточно успешным для гривны. Ведь сегодня ее котировки достигали 27,92 грн./$, после чего произошел откат.
Торги происходили без официального участия Нацбанка. Он не проводил валютных аукционов, и не показывался в анонимной системе Matching. В тоже время одним из крупнейших продавцов доллара стал госбанк, и, как подозревают казначеи, стал им с подачи именно НБУ. Потому о полностью рыночной стабилизации межбанка пока рано говорить. Хотя финансисты и отмечали экономическую мотивацию валютных продаж.
«На рынке ощущается нехватка гривневого ресурса, она стимулирует валютные продажи. Бизнесу нужно работать, он не может просто сидеть на долларе. Особенно после завершения периода уплаты налогов. В госбюджет перечислили где-то 13-13,5 млрд. грн. - это внушительный отток. На корсчетах вместе с депосертификатами осталось совсем немного - где-то 80 млрд. грн. А Госказначейство не подкармливает рынок гривной, думаю, выплаты по возмещениям НДС мы увидим уже после праздника. Наверное, 29-30 августа», - допустил Гриненко.
Средняя стоимость наличного доллара в продаже людям поднялась на 10 копеек - до 27,95-28,10 грн./$: Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укргазбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, ПУМБ. Минимальный ценник находился на уровне 27,88 грн./$ (ТАСкомбанк), а максимальный на 28,20 грн./$ (Мистобанк, Правэкс-банк). При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,30-27,90 грн./$.
В прогнозах на предпраздничные торги финансисты закладывают возможность девальвации нацвалюты. Юрий Гриненко ждет старта межбанка в рамках 27,80-27,90 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в этом диапазоне.
«23 августа, по нашему мнению, рынок будет спокоен - последний день перед трехдневными выходными и нет поводов для массового движения средств. Однако, потенциал негативного влияния на курс гривны по-прежнему сохраняется», - резюмировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Автономия для Захарченко: Зачем Кравчук предлагает «крымский сценарий» для Донбасса
|Кто толкает Тимошенко в объятия партнеров Новинского
|Рост промпроизводства в Украине в июле ускорился до 2,9% – Госстат
|Теневая экономика в Украине сократилась на 4 п.п. - МЭРТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
|Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова
|Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны - Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг
|Долар по вісім коштував 40 мільярдів - Олег Чурій про «стабільність Януковича»
|Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019г и 49% ВВП к концу 2020г - Минфин
|Почему нельзя медлить с законом о защите прав кредиторов
Это интересно
|Как развить способность к адаптации с помощью упражнений
|Huawei выпустит телевизоры разрешением 8К с модемами 5G
|В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
|В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
|Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
|В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос
|Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail