Автономия для Захарченко: Зачем Кравчук предлагает «крымский сценарий» для Донбасса

Ігор Петренко / Depo.ua

Леонид Кравчук опубликовал колонку на сайте "Главред", в которой предлагает рассмотреть возможность введения автономии Донбасса как пути сохранения региона в составе Украины. Эксперты называют эту инициативу капитуляцией в красивой обертке.

"Донбасс уже не будет жить так же, как до войны, это просто нереально", - констатирует первый президент, назвав "просчеты с нашей стороны" одной из причин, из-за которых Украина столкнулась с проблемами в Крыму и на Донбассе. "Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод в отношении экономической, политической и культурной жизни, - убежден Леонид Макарович. - Им можно было дать полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов. Потому что все это - дело центра. А все остальное - их".

При этом Леонид Макарович говорит, что он против федерализации, которая грозит охватить не только Донбасс, а и всю Украину. А вот автономия для Донбасса кажется Кравчуку приемлемой. Кроме территориальной целостности Украины, считает он, "все, что касается организации жизни и власти на Донбассе, можно обсуждать".

Идеи бывшего президента вызывают значительные предостережения. Уже сам факт обсуждения возможности предоставления Донбассу прав автономии в составе унитарной Украины может стать спусковым крючком к окончательной потере этого региона и не только его одного. Ведь и другие региональные элиты будут требовать расширения прав. Если можно Донбассу, почему нельзя им? К тому же совсем недавно мы имели целую серию решений местных советов о прямых отношениях Киева с регионами. А это ничто иное, как ползучая федерализация.

Кроме давления России других веских оснований для "донбасской автономии" не существует. В регионе нет столь существенных этнических, языковых, экономических или иных отличий от других регионов страны, чтобы всерьез вести речь об автономии края. А экономические и социальные последствия военных действий и оккупации части территории Россией не являются основанием для этого.

Более того. Сможет ли Киев обеспечить выполнение своих полномочий как центра государства на территории, где получат практически ничем не ограниченные права "политические элиты" во главе с захарченками или другими моторолами? На деньги из центрального бюджета "автономный Донбасс" будет претендовать, тогда как там будут править бал пророссийские вожди - по примеру того же Крыма.

Уместно напомнить, что статус политико-административной автономии АРК был введен именно во времена президентства Кравчука в 1992 году законом о статусе Автономной Республики Крым. Сразу же на полуострове активизировались россияне во главе с тогдашним "президентом АРК" Мешковым. И лишь во времена Леонида Кучмы эта вакханалия была преодолена. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила незаконные полномочия крымской "власти", в т.ч. должность президента Республики Крым, а Мешков сбежал в Москву. В следующем году Верховная Рада Крыма приняла новую конституцию, которая не предусматривала должность президента и суверенитет. Наконец в 1998-м была принята новая Конституция Автономной Республики Крым, которая соответствовала принятой Конституции Украины. И зерна, которые упали в крымский грунт в начале 90-х, взошли чертополохом в 2014 году.

Поэтому в ситуации с Донбассом автономия является разновидностью капитуляции Киева перед Кремлем. Мы своими руками создали бы постоянный источник политического напряжения в составе своего государства.

Зачем Кравчук предлагает раздражающие сценарии? Известно, что патриарх украинской политики имеет давние партнерские отношения с одиозным кумом Путина Виктором Медведчуком. Который, в свою очередь, является провайдером идеи федерализации Украины. Мы не утверждаем, что Кравчук предлагает автономию Донбасса с подачи Медведчука, однако такое предложение из уст первого президента выглядит как своеобразный информационный вброс для дальнейшего обсуждения в медиа. Поэтому не исключено, что скоро услышим об автономии на ряде телеканалов.

Здесь есть еще один нюанс: Кравчук гостил на июньском форуме Юлии Тимошенко "Новый курс".

"Украинское гражданское общество должно быть вовлечено в формирование принципиально новой стратегии развития Украины, что собственно и предлагает программа лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко "Новый курс Украины", которая начинает общественный диалог относительно изменений в стране", - комментировал тогда Кравчук программный курс Юлии Владимировны в кулуарах форума. И позже в эфирах украинских телеканалов не скрыл своей симпатии к лидеру "Батькивщины" и ее политическому проекту, заняв нишу "вип-агитатора" Тимошенко.

Отсюда вопрос к Юлии Владимировны и ее соратникам: когда они выскажут свою позицию относительно идей Кравчука? Ибо, как известно, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.