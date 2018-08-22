Кто толкает Тимошенко в объятия партнеров Новинского

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Черным пиаром в отношении кандидатов в президенты в Украине уже давно никого не удивишь, но накануне ближайших выборов война компроматов обещает быть особенно жесткой. Тем более что многие рейтинговые кандидаты предоставили достаточно поводов для конкурентов.

На этой неделе достаточно неприятный сюрприз поджидал одного из главных претендентов на победу на будущих выборах - Юлию Тимошенко. Бывший нардеп-"регионал" Тарас Черновол, который побил горшки с командой Виктора Януковича еще до Революции достоинства, обнародовал информацию о летнем отдыхе Юлии Владимировны. И информация эта, если будет подхвачена и развита СМИ, ничего приятного Тимошенко не сулит.

По словам Черновола, Тимошенко была замечена на отдыхе в Греции, что само по себе не слишком впечатляет, куда интереснее непосредственное место отдыха и компания. Юлия Владимировна якобы отдыхает на вилле достаточно известного греческого миллиардера Виктора Рестиса, специализирующегося на морских перевозках. А Рестис известен в первую очередь не как удачливый бизнесмен, а как фигурант множества скандалов, в том числе и международных.

Для украинцев в первую очередь важно то, что компания Рестиса давно и плодотворно сотрудничает со "Смарт-холдингом" украинского народного депутата российского происхождения Вадима Новинского. Того самого, которого называют кремлевским "смотрящим" за УПЦ МП и который совсем недавно пугал украинцев гражданской войной в случае, если украинское православие получит Томос об автокефалии. Подобная связь Тимошенко с явным агентом Кремля, если, разумеется, информация Черновола подтвердится, станет еще одним аргументом в пользу продвигаемой противниками Тимошенко версии о том, что она, выражаясь словами ее конкурента Олега Ляшко, "кремлевская кукушка", то есть скрытый агент Кремля.

Однако не Новинским единым интересен греческий товарищ Рестис. Несколько лет назад его обвиняли в хищениях и отмывании денег, контрабанде нефти, сотрудничестве с министерством нефти Ирана в обход эмбарго, а сейчас он обвиняется в попытке работать с российским олигархом Олегом Дерипаской в обход антироссийских санкций. Независимо от того, правдивы и доказуемы эти обвинения или нет, реноме Рестис имеет сомнительное, со всеми вытекающими для Тимошенко последствиями.

Насколько достоверна информация Черновола, мы тоже, разумеется, не знаем - прямых доказательств пребывания Тимошенко на вилле Рестиса пока нет. Есть разве что видео с Тимошенко, снятое якобы в аэропорту Афин, но оно не настолько убедительное, чтобы можно было "пришить к делу". Для нас в данном случае куда важнее сам факт вброса подобной информации, в чем сторонники Тимошенко, несомненно, будут обвинять Банковую. Дескать, команда Петра Порошенко пытается очернить главного конкурента.

Спору нет, Банковая явно заинтересована в том, чтобы черного пиара против Тимошенко было как можно больше. Но не одна лишь Банковая имеет от этого очевидный профит. У Тимошенко есть и другие конкуренты, претендующие на ее электоральное поле. Взять, к примеру, Олега Ляшко или Анатолия Гриценко. Последнему, кстати, также достается изрядная порция компромата. Несколько недель назад в сети активно разгоняли тему якобы коррупции Гриценко во время его работы министром обороны, а также сняли с высоты птичьего полета элитный особняк семьи Анатолия Степановича под Киевом, напомнив о том, что в довесок к особняку в столице у полковника еще четыре квартиры.

Информация не то чтобы слишком новая или шокирующая, но вряд ли Гриценко приятно, что обнищавшим избирателям наглядно напомнили о достатке, в котором живет их кандидат, да еще и оформлено все на жену, а не на самого Гриценко. При этом сам кандидат в президенты отвечать на вопрос, откуда деньги на всю эту недвижимость не захотел, отбившись мантрой о том, что все это происки "штабов Порошенко и Тимошенко".

Упоминание фамилии Юлии Владимировны в этом контексте довольно показательно. Похоже, Анатолий Степанович прекрасно понимает, кто его главный конкурент на выборах. Критиковать власть для оппозиционного политика - это, конечно, задача первейшая и главнейшая, но чтобы критика конвертировалась в голоса избирателей, этого мало. Критика власти без привлечения на свою сторону протестного электората (который придется "отбирать" у партнеров по оппозиционной борьбе) - это работа в пользу конкурентов. Так что, вполне возможно, разгоревшаяся война компроматов - это не только происки Банковой, но и борьба внутри самой оппозиции на национал-демократическом фланге.

Похожая борьба разворачивается, к слову, и на другом фланге оппозиционных партий - пророссийском. Вадим Рабинович с партией "За життя" на каждом эфире кричит о том, как он "уделывает" "Оппоблок".

И не нужно забывать, что политический сезон по большому счету еще не начался. С началом осени война компроматов начнет разгораться с куда большей силой. Похоже, что у борцов за протестный электорат припасено в запасниках еще немало зрад.