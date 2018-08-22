Рост промпроизводства в Украине в июле ускорился до 2,9% – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2018 года выросло на 2,9% по сравнению с июлем 2017 года, тогда как в июне этот показатель составлял 2,2%, в мае – 2,5%, в апреле – 3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2018 к июлю-2017 возросло на 2,3%, тогда как в июне-2018 к июню-2017 – на 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство возросло на 1,4%, однако с учетом сезонного фактора сокращение составило 1,3%.

Согласно данным ведомства, в целом за семь месяцев 2018 года рост промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорился до 2,6% с 2,5% по итогам шести месяцев.

В поставке электроэнергии, газа и пара рост составил - 4,1%, в перерабатывающей - 2,4% и добывающей промышленности - 2,0%.

Госстат уточняет, что в июле-2018 к июлю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 2,3%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 3,2%., в добывающей промышленности на 4,5%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в июле- 2018 по сравнению с июлем- 2017 сократилось на 10%, тогда как в Донецкой области возросло на 1,6%.

Что касается остальных областей, то в июле текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 20,4%), Николаевской (на 15,3%), Волынской (на 11,7%), Черниговской (на 11,3%), Тернопольской (на 9,3%), Закарпатской (на 9%), Ивано-Франковской (на 8,4%), Харьковской (на 8,3%), Полтавской (на 7,9%), Днепропетровской (на 6,6%), Львовской (на 5,5%), Черновицкой (на 4,6%), Запорожской(на 3,4%), Винницкой (на 1,9%) и Житомирской (на 0,9%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в июле 2018 г.

июль 2018г к июню 2018г, % июль 2018г к июлю 2017г, % январь-июль2018г к январю-июлю 2017г, % Справочно январь-июль 2017 к январю-июлю 2016 Промышленность всего 101,4 102,9 102,6 100,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 101,0 102,9 102,3 101,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 104,7 104,5 102,0 93,7 - добыча каменного и бурого угля 97,7 98,2 100,5 86,5 - добыча сырой нефти и природного газа 104,2 105,7 100,4 100,7 - добыча металлических руд 107,0 108,1 104,0 90,8 Перерабатывающая промышленность 99,5 102,3 102,4 104,6 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 95,5 98,1 97,9 104,9 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 100,3 99,2 98,1 108,4 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103,2 98,6 103,4 107,0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 106,2 101,4 105,2 82,7 Производство химических изделий и химической продукции 110,4 109,5 133,8 102,2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 95,1 97,9 98,4 103,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 100,4 99,1 98,1 109,1 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 106,7 105,6 102,4 97,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 94,2 101,0 105,7 108,6 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 67,9 80,2 94,9 112,3 производство электрического оборудования 90,1 82,1 92,3 99,5 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 97,0 101,9 102,6 109,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 98,4 114,3 118,2 112,2 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 104,5 124,2 105,8 110,6 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104,9 103,2 104,1 93,8

Данные: Госстат