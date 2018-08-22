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Рост промпроизводства в Украине в июле ускорился до 2,9% – Госстат
19:04 22.08.2018 |
Промышленное производство в Украине в июле 2018 года выросло на 2,9% по сравнению с июлем 2017 года, тогда как в июне этот показатель составлял 2,2%, в мае – 2,5%, в апреле – 3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2018 к июлю-2017 возросло на 2,3%, тогда как в июне-2018 к июню-2017 – на 2,5%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июле этого года промышленное производство возросло на 1,4%, однако с учетом сезонного фактора сокращение составило 1,3%.
Согласно данным ведомства, в целом за семь месяцев 2018 года рост промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорился до 2,6% с 2,5% по итогам шести месяцев.
В поставке электроэнергии, газа и пара рост составил - 4,1%, в перерабатывающей - 2,4% и добывающей промышленности - 2,0%.
Госстат уточняет, что в июле-2018 к июлю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 2,3%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 3,2%., в добывающей промышленности на 4,5%
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в июле- 2018 по сравнению с июлем- 2017 сократилось на 10%, тогда как в Донецкой области возросло на 1,6%.
Что касается остальных областей, то в июле текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 20,4%), Николаевской (на 15,3%), Волынской (на 11,7%), Черниговской (на 11,3%), Тернопольской (на 9,3%), Закарпатской (на 9%), Ивано-Франковской (на 8,4%), Харьковской (на 8,3%), Полтавской (на 7,9%), Днепропетровской (на 6,6%), Львовской (на 5,5%), Черновицкой (на 4,6%), Запорожской(на 3,4%), Винницкой (на 1,9%) и Житомирской (на 0,9%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в июле 2018 г.
|июль 2018г к июню 2018г, %
|июль 2018г к июлю 2017г, %
|январь-июль2018г к январю-июлю 2017г, %
|Справочно январь-июль 2017 к январю-июлю 2016
|Промышленность всего
|101,4
|102,9
|102,6
|100,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|101,0
|102,9
|102,3
|101,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|104,7
|104,5
|102,0
|93,7
|- добыча каменного и бурого угля
|97,7
|98,2
|100,5
|86,5
|- добыча сырой нефти и природного газа
|104,2
|105,7
|100,4
|100,7
|- добыча металлических руд
|107,0
|108,1
|104,0
|90,8
|Перерабатывающая промышленность
|99,5
|102,3
|102,4
|104,6
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|95,5
|98,1
|97,9
|104,9
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|100,3
|99,2
|98,1
|108,4
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103,2
|98,6
|103,4
|107,0
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|106,2
|101,4
|105,2
|82,7
|Производство химических изделий и химической продукции
|110,4
|109,5
|133,8
|102,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|95,1
|97,9
|98,4
|103,5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|100,4
|99,1
|98,1
|109,1
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|106,7
|105,6
|102,4
|97,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|94,2
|101,0
|105,7
|108,6
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|67,9
|80,2
|94,9
|112,3
|производство электрического оборудования
|90,1
|82,1
|92,3
|99,5
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|97,0
|101,9
|102,6
|109,3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|98,4
|114,3
|118,2
|112,2
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|104,5
|124,2
|105,8
|110,6
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104,9
|103,2
|104,1
|93,8
Данные: Госстат
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