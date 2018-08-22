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Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны - Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг
12:33 22.08.2018 |
Министерство финансов Украины считает маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам (VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году, такой прогноз закреплен в утвержденном правительством в среду Стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы.
"Согласно текущим прогнозам номинального ВВП, достижение порогового значения для осуществления платежей по этим инструментам маловероятно в пределах среднесрочного периода", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
В нем отмечается, что эти государственные дерривативы с условными выплатами на сумму $3,2 млрд и сроком обращения до 2040 года не являются частью госдолга страны.
Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года - то есть между 2021 и 2040 годами.
Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.
Стратегия управления госдолгом построена на прогнозе роста реального ВВП в 2018 и 2019 годах на 3% ежегодно, в 2020 году - на 3,8%. Номинальный ВВП в долларах, по заложенным в документ оценкам, увеличится со $106,3 млрд в прошлом году до $110,7 млрд в этом, $134,2 млрд - в следующем и $147,4 млрд - в 2020 году.
Предполагается также укрепление официального обменного курса в 2019 году до 29,4 грн/$1 после его ослабления с 28,1 грн/$1 до $30,1 грн/$1 в текущем году. На 2020 год оценка курса в программе составляет 30,2 грн/$1.
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