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Позитивные настроения и жажда продаж недолго царили на межбанке
23:57 21.08.2018 |
21 августа на межбанке доллара снова не хватало и его курс по итогам торгов подрос на 7 копеек - до 27,74-27,77 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Начинался день намного ниже - по 27,66 грн./$, на рынке решили, что экспортеры продолжат активно продавать доллар и после завершения периода уплаты квартальных налогов (20 августа), однако экспортеров надолго не хватило. И как только валютные продавцы сникли, стали подрастать межбанковские котировки. Поначалу «американец» дорожал на безналичном спросе, а затем и на наличном.
«Валюту снова стали активно скупать в кассах, и средняя стоимость доллара поднялась до 27,85-27,95 грн./$. Что, конечно же, надавило на межбанк», - признал Гриненко.
Минимальный курс доллара на продаже людям в отделениях банков поднялась на 4 копейки, и достигла 27,78 грн./$ (Европромбанк), а средние расценки расширились до 27,85-28,0 грн./$. Причем у максимума стояло несколько госбанков - Ощадбанк, Укргазбанк. Ценники их коллег были чуть ниже: Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк.
Чиновникам пришлось менять свои ориентиры и планы по мере обострения ситуации на наличном рынке. После вчерашних гордых заявлений о выкупе с межбанка $17 млн., они были вынуждены выбрасывать валюту на торги. «НБУ точечно вышел на рынок с продажей доллара посредством Matching», - сообщил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Регулятор проводил сделки по 27,75-27,77 грн./$ и, по разным оценкам, продал на межбанке до $10 млн. Говорят, что без ажиотажа.
«Сегодня рынок был относительно спокоен и все игроки, у которых была возможность, выдерживали паузу с ожиданием определения тренда сегодняшнего дня. Так как ситуация с направлением движения котировок, после вчерашнего укрепления гривны, все еще неопределенная», - заметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он ждет 22 августа нового подорожания доллара и уход межбанковской торговли в область 27,60-27,90 грн./$.
«К негативным факторам влияния на курс гривны завтра можно отнести все тот же большой объем свободной гривневой массы у игроков рынка. Это закономерно увеличивает возможности для спекулятивного раскачивания курса. Однако, по нашему мнению, тренд относительного спокойствия на рынке завтра сохранится, этому способствует короткая рабочая неделя, в связи с празднованием Дня независимости Украины», - отметил Куринной.
Рядом находится и завтрашний прогноз Юрия Гриненко - ждет старта межбанка в рамках 27,75-27,85 грн./$. Рост валютных котировок прогнозируют и другие банкиры.
«На рынке местами все же чувствуется острая нехватка гривны, но валютный курс упорно стремится вверх. Похоже, завтрашний день не станет исключением», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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