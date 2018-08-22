Что за ракеты «Оскол», которые разработали и испытали в Украине

Руслан Рудомський / Depo.ua

Вооруженные силы Украины продолжают развиваться без перерыва на праздники и выходные. Не в последнюю очередь это касается создания и испытания новых видов оружия и техники. В частности, на днях на полигоне в Чернигове прошли испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80-мм "Оскол".

Испытания проводила испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Во время испытаний вертолетом типа Ми-8 были отстреляны около трехсот ракет РС-80 "Оскол".





Собственно, во время трехдневных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики указаных авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения вертолетами типа Ми-8, которые находятся на вооружении в ВСУ.

По словам ВРИО руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимира Башинского, изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, на 100% собранным из комплектующих украинского производства.

К сожалению, ни технические, ни эксплуатационные характеристики данного вида вооружения не обнародованы, однако внешнее сходство и калибр позволяют предположить, что "Оскол" является ничем иным, как современной модифицированной версией советской 80-мм неуправляемой авиационной ракеты С-8, которой в свое время была вооружена вся военная авиационная техника СССР.

Пуск ракет С-8 осуществлялся из специальных пусковых устройств (блоков) Б-8М1 и Б-8В20А. Оба блока имели по 20 пусковых труб, открытых с казенной части.

Внешнее сходство действительно наблюдается, однако ним все и ограничивается. Ведь разработкой С-8 сначала занималось московское ОКБ-16 (КБ "Точмаш"), а впоследствии разработку новых модификаций стал осуществлять "Институт прикладной физики" в российском Новосибирске. Серийное же производство С-8 проводилась на заводе "Авиаагрегат" в Куйбышеве (ныне Самара).

Таким образом, после развала СССР данные технологии остались на России, поэтому Украине пришлось заново изобретать этот "велосипед".

Что касается самой ракеты, то она предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха. Ракета С-8 выпускалась с несколькими видами боевых частей:

Ракеты С-8М и С-8КОМ с модернизированной боевой частью усиленного осколочного действия. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом 3,6 кг содержит 900 г взрывчатого вещества. При попадании по норме С-8КОМ может пробить 400-мм броню.

Ракета С-8С имеет боевую часть, которая несет 2000 стреловидных поражающих элементов для поражения живой силы. На конечном участке полета стрелы выбрасываются вперед вибивным зарядом.

Ракета С-8БМ содержит бетонобойную боевую часть проникающего действия, пробивающую слой железобетонной толщины до 0,8 м. Боевая часть весом 7,41 кг содержит 600 г взрывчатого вещества.

Ракеты С-8Д и С-8ДМ имеют боевую часть с объемно детонирующей смесью: 2,15 кг жидких компонентов взрывчатого вещества смешиваются и образуют аэрозольное облако объемно детонирующей смеси. Взрыв по фугасному действию эквивалентен 5,5-6 кг тротила.

Ракеты С-8О и С-8ОМ осветительные. Дают силу света около 2 млн свечей.

Ракета С-8П предназначалась для создания пассивных помех РЛС противника. При срабатывании дистанционного взрывателя из боевой части ракет вибивным зарядом выбрасываются диполя из металлизированного стекловолокна. Эти диполя предназначались для создания помех РЛС, работающих на длинах волн от 0,8 до 14 см.

Что касается конструктивных особенностей, то это ракеты стартовой массой в диапазоне от 11,3 кг до 15,2 кг в зависимости от модификации. При этом полная длина ракеты составляет от 1540 мм до 1700 мм, а дальность пуска ракеты от 1200 м до 4000 м.

Собственно, из приведенных данных понятен весь простор для модификации данного вида вооружения. И хотя скептики уже успели раскритиковать сам факт вложения времени и средств в разработку неуправляемых ракет, называя их пережитком прошлого, Украина все же вынуждена заполнить этот пробел в вооружении. Поскольку, как уже отмечалось выше, после распада СССР производство таких ракет полностью осталось на России, а самолеты и вертолеты, которые находятся на вооружении ВСУ "заточены", в частности, под такое вооружение и оно необходимо Украине здесь и сейчас.