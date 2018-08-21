Операция под Горловкой. Что дает ВСУ полный контроль над поселком Шумы

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Получение оперативной информации из зоны боевых действий для СМИ после переформатирования из АТО в военную операцию сейчас больше похоже на квест.

Если ранее информацию время от времени озвучивали волонтеры, то теперь основной источник - пресс-служба ООС и отдельных частей.

И тут с одной стороны - в плане сохранения военной тайны это отлично, с другой стороны - нерасторопность пресс-офицеров уже стала "притчей во языцех". В итоге получается ситуация - когда при формальном отсутствии информации об активных боевых действиях случаи гибели военнослужащих на поле боя выглядят как-то неадекватно.

Так произошло, например, с гибелью 8 августа младшего сержанта 24 мехбригады, уроженца Донецкой области Дмитрия Украинского. Тогда его тело попало в руки боевиков, что послужило основой для целой серии пропагандистских сюжетов с противной стороны. Через 2 дня тело было обменяно и 15-го числа он был похоронен в Лисичанске Луганской области (где проживал после оккупации родного Кировского).

Обстоятельства его гибели и даже место его гибели было неясно. По горячим следам рассказывали о некоем выходе разведывательной группы "вблизи Майорска" и его без сомнения героической гибели в прикрытии выходящих из боя товарищей.

И только 20 августа народный депутат Тымчук со ссылкой на данные группы "Информационное сопротивление" раскрыл некоторые детали той операции. По его словам, в те дни подразделения 24-й мехбригады им. короля Данила (командир - Валерий Гудзь) совместно с ротой глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона смогли взять под контроль "серую зону" в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. По всей видимости, это была ответная акция на дерзкий обстрел российско-террористическими войсками пропускного пункта "Майорское". Тогда кадры обстрелянного бронеавтомобиля "Дозор-2" обошли все СМИ.

При этом утверждается, что во время неудачной попытки контратаки противника погиб младший сержант Дмитрий Украинский. По одному посту в "Фейсбуке" достаточно сложно говорить о каких-то деталях. Однако некоторые моменты вызывают удивление. Так, например, Тымчук говорит об установлении контроля над н.п. Шумы, однако этот небольшой поселок находится под полным контролем ВСУ по крайней мере с августа 2014 г. Может быть координатор "ИС" имеет ввиду, что наконец то удалось взять под контроль дачный поселок на окраине, но его никто особо не стремился контролировать ввиду близости линии соприкосновения и "развязанных рук" вражеской артиллерии, которая ввиду отсутствия гражданского населения действовала достаточно жестко.

Судя по сообщению Тымчука, наши военные смогли продвинуться на несколько сот метров восточнее, взяв под контроль (по всей видимости, огневой, так как почти напротив Шумов находится довольно хорошо оборудованный в инженерном отношении опорный пункт противника) трассу вдоль водопровода и дачный массив следующего за Шумами поселка Шахты 6-7.

С тактической точки зрения такое продвижение весьма позитивный момент - все таки освобождение даже клочка нашей земли (а тут речь идет о квадратных километрах) - это уже победа, а тут еще и создание буферной зоны вокруг КПВВ "Майорск".

С другой стороны - продвижение фактически упирается в два террикона южнее поселка шахты 6/7, которые контролируются противником и являются господствующими. Отметим, что повторяется майская ситуация с Чигарями - частью поселка Южное - все там же под Горловкой. Тогда освобождение поселка в низине вылилось в постоянные артиллерийские "качели" и полное разрушение вражеской артиллерий домов мирных жителей. Там же погибло и несколько наших военных.

Однако не зная планов командования сложно оценивать ситуацию, вполне может оказаться, что продвижение здесь является частью большого плана по охвату Горловки. О его существовании стали говорить еще в начале 2017 г., когда ВСУ удалось блокировать рокадную трассу Донецк-Горловка и хотя командование боевиков для снабжения горловской группировки ныне использует объездную дорогу в направлении Макеевка - Землянка - Ясиноватая, что добавляет 30-45 минут дополнительного времени.

Тогда же военные заговорили о возможном направлении локального удара в час "Х" - в направлении Батмановки, Васильевки и Красного Партизана Ясиноватского района (летом 2014 года эти поселки были освобождены, но потом в силу разных причин оставлены). Что в конечном итоге может привести к полному отрезанию донецкой и горловской группировок боевиков и нарушению боевого взаимодействия между ними. Кстати, в эту схему прекрасно укладывается и недавнее освобождение Верхнеторецкого.

Однако проблема в быстром продвижении одна - территория тут настолько плотно заселена, что почти везде линия противостояния проходит по населенным пунктам. Нередка ситуация не только, когда между позициями буквально сотня метров, но и когда один поселок поделен в разных пропорциях между ВСУ и боевиками.

Таким образом, если верить информации от Тымчука происходит постепенный охват Горловки, что может говорить о повышении эффективности военной операции на Донбассе. Хотя вполне очевидно, что решение о проведении относительно полномасштабной операции лежит в политической сфере и явно не зависит от военного руководства.