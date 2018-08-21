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На валютном рынке Украины постепенно спадает напряжение
23:49 20.08.2018 |
20 августа безналичный курс доллара упал на 7 копеек, и торговля межбанка завершилась в рамках 27,65-27,70 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Это не позволило отыграть все валютное подорожание за прошлую неделю - совокупно «американец» подорожал на 45 копеек. Однако было положительно оценено рынком.
Случилось то, чего казначеи ждали еще с прошлого четверга - крупные корпорации перестали придерживать свою валютную выручку, начали активно конвертировать выручку под уплату квартальных налогов.
Доллара было настолько много, что Нацбанк рискнул выйти в Matching не с продажей валюты, как обычно, а с ее выкупом. Причем дважды за день. Сначала пополнял золотовалютные резервы по 27,70 грн./$, а затем по 27,65 грн./$. По разным оценкам, каждый раз приобретал до $10 млн., то есть совокупно до $20 млн.
«В пятницу Нацбанку все-таки удалось остановить рост курса продажей доллара с аукциона по 27,93 грн./$. А сегодня, в сторону укрепления гривны, сработал фактор максимальной активности по продаже валюты со стороны крупных экспортеров для закрытия бюджетных платежей. Что это, разворот тренда или коррекция перед дальнейшим ростом, - увидим уже в ближайшие дни», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Межбанковская просадка курса подвигнула финансистов к снижению и наличных ценников. Средняя стоимость наличного доллара в банковских кассах снизилась 20 августа на 5 копеек - до 27,90-28,10 грн./$. В этом диапазоне работало большинство больших банков: ОТП Банк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Мегабанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Ощадбанк. При этом многие небанковские финучреждения опустили свои ценники на продаже до 27,83-27,85 грн./$, а у банков минималка оказалась на уровне 27,74 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений). В тоже время максимальная стоимость осталась на уровне 28,25 грн./$ (Правэкс-банк).
Сразу на 15 копеек рухнула цена выкупа валюты у людей - до 27,25-27,75 грн./$.
Главный риск на сегодня - это резкое сокращение безналичных валютных продаж прямо с завтрашнего дня. Ведь корпорации уплатили налоги. Потому финансисты дают аккуратные прогнозы на вторник.
«По нашему мнению, фундаментальных причин для стремительного укрепления гривны нет, и завтра крупные игроки будут максимально осторожны с продажей валюты, что вновь может сработать на активный рост спроса и создать давление на курс гривны», - спрогнозировал Куринной. Он спрогнозировал на 21 августа межбанковскую торговлю в рамках 27,55-27,70 грн./$.
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