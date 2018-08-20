Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста

Индекс потребительских настроений украинцев в июле 2018 года снизился на 3,8 пункта - до 61,8 (здесь и далее - по шкале от нуля до 200) по сравнению с июньским показателем после четырехмесячного роста, а в годовом сравнении повысился на 3,3 пункта, свидетельствуют материалы ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

"В июле индекс потребительских настроений вернулся на уровень апреля 2018 года. Снижение состоялось за счет ухудшения оценки текущего состояния и ожиданий будущего личного дохода. Индекс потребительских настроений повторяет динамику индекса деловых ожиданий, которые измеряет Национальный банк и который несколько изменился во втором квартале 2018 года по сравнению с первым", - прокомментировали результаты исследования аналитики компании.

Согласно материалам исследования, индекс ожидаемых изменений материального состояния по сравнению с июньским показателем сократился на 7,5 пункта - до 59,8. Просел также индекс ожидаемой динамики безработицы - на 5,7 пункта, до 127,8.

Негативная динамика коснулась и индекса текущего личного состояния, который сократился на 6,1 пункта - до 53,5. В целом показатель текущего состояния упал на 4,7 пункта - до 60,7, отмечается в материалах исследования.

По данным GfK Ukraine, индекс целесообразности больших покупок также показал негативный тренд и уменьшился на 3,4 пункта, установившись на показателе 67,9, хотя начиная с февраля он показывал стабильный рост.

В минувшем месяце украинцы были пессимистичны в отношении ожидаемого экономического развития в ближайшие пять лет - соответствующий показатель сократился на 4,2 пункта по сравнению с июньским - до 69,2. В целом индекс экономических ожиданий снизился на 3,2 пункта - до 62,6.

В июле украинцы были также пессимистично настроены в отношении крепости национальной валюты - индекс девальвационных ожиданий поднялся на 3,4 пункта - до значения 154,2. В то же время индекс инфляционных ожиданий остался почти без изменений - на уровне 187,6, что на 0,6 пункта выше показателя июня-2018.

Оптимизм сохранился в отношении индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - этот показатель вырос на 2,2 пункта и составил 58,6.

Как сообщалось, в июне индекс потребительских настроений повысился на 2,7 пункта - до 65,6 по сравнению с майским показателем и вырос в годовом исчислении на 6,2 пункта.

Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

