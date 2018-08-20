Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству

Недавно мы стали участниками очередного неприятного спектакля, организованного российскими спецслужбами. Он непосредственно связан с темой сотрудничества украинского военно-промышленного комплекса и иностранного партнёра. На сей раз довольно крупного - Китая.

Американское издание «The Washington Times» «уличило» Украину в поставках двигателей для китайских военных самолётов.

Перед тем как напомнить вам о самом, назовём эго скандалом, следует просто обозначить, что речь идёт о не очень влиятельном (по американским меркам) издании, консервативном, довольно архаичном в своих взглядах, которое изначально было создано как альтернатива либеральному монстру - газете «The Washington Post». Эта структура ежегодно теряет своих подписчиков и, соответственно, деньги и уже итак скудное влияние. Вот почему ей необходимы скандалы. Но скандалы не с желтоватым оттенком, а вкусные, которые будут потреблять сенаторы консервативных взглядов во время ланчей.

Вероятно, информация и источник при этом не должны проверяться. Они просто должны быть. Главное - тираж. И не важно, если печать при этом будет пахнуть старой советской пишущей машинкой.

Так вышло сейчас: потому, что упомянутая газета призвала, вдумайтесь, президента США наказать нашу страну за то, что мы поставляем двигатели для нужд китайских ВВС - учебно-боевых самолётов «Hongdu L-15» (JL-10), машин, на которых китайские лётчики будут обучаться взлетать и приземляться на палубу авианосцев.

Конечно, КНР для Соединённых Штатов является явным соперником на международной арене и ныне ведётся активная экономическая война между этими двумя странами, но газета говорит не об экономике, она пытается подыграть российской оборонке - нашему конкуренту.

Позвольте объяснить: 18 лет тому назад, как указывает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, китайцы договорились с украинской и с российской стороной об участии в строительстве того самого «Hongdu L-15». Эта работа началась в 2000 году, когда украинский ЗМКБ «Прогресс» и российский ОКБ «Яковлева» начали выпускать и поставлять различные двигательные системы именно по этому проекту.

Далее, в 2010 году, китайцы выпустили первый самолёт и заказали у украинского предприятия «Мотор-Сич» двигатели с форсажной камерой АИ-222-25Ф.

Русские особо не замечали этих относительно самостоятельных игр Киева, так как до войны украинская политическая жизнь была объективно подчинена голосу Кремля. Но всё изменилось после аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Даже не так - после непосредственного указа Президента нашей страны, Петра Порошенко, который чётко дал понять: ни о какой торговли оружием с оккупантом речи быть не может.

После этого мы увидели провал реформы «импортозамещения» товарища Рогозина, сдачу российских позиций на глобальных рынках вооружения: Индия, Таиланд, Турция и др. Мы стали свидетелями того, как новые технические разработки заменили мультфильмы с участием российского президента.

Впрочем, сейчас не об этом. Дело в том, что после ухода с российского рынка «Мотор-Сич» начало выходить на новые площадки, в том числе и на китайскую оружейную площадку. Более того, для этих целей и было выпущено новейшую модификацию авиадвигателя АИ-222, без российских комплектующих.

А теперь самое главное: оказалось, что русские ранее попросту нарушили все возможные лицензионные условия и ныне пытаются продать КНР схожий двигатель.

«В то же время, РФ использует изготовленные в нарушение лицензионных условий двигатели АИ-222 для установки на учебно-боевые самолеты Як-130, и постоянно предпринимают попытки организовать поставку указанных двигателей в Китай взамен украинской продукции», - обращает внимание украинский производитель.

Но самое странное - то, что всё это, как две капли воды похоже на скандал годичной давности - когда американское издание «The New York Times» обвинило Украину в поставках двигателей в Северную Корею. Тогда и сейчас атака произошла в августе.

Вспомнить прошлое

Давайте вспомним, как 14 августа прошедшего года на страницах вышеупомянутого американского издания вышел материал, в котором указывалось, что именно Украина поставляла двигатели RD-250 для строительства северокорейских межконтинентальных баллистических ракет.

При этом пара журналистов - Уильям Броад и Дэвид Сэнгер - сослались на доклад Майкла Эллемана, исследователя Международного института стратегических исследований (Великобритания).

Сам по себе Эллеман являлся хорошей фигурой для создания провокации, ведь прежде, и это указано в его биографии, с 1995 по 2001 год возглавлял программу совместного снижения угрозы в России. Деятельность учёного была сосредоточена на демонтаже устаревших ракет дальнего радиуса действия.

В своём докладе Эллеман укажет, что двигатели в Северную Корею могли попасть из четырёх предприятий, что ранее размещались на территории Советского Союза, одно из них - украинский завод «Южмаш». При этом он также скажет и о российском «Энергомаше», и о ракетах типа «Циклон», которые в начале двухтысячных закупила Россия у украинской стороны с точно такими двигателями.

А что же напишут американские журналисты? Они чётко укажут: главный поставщик - украинская сторона.

Это потом мы узнаем, что русские долгие годы обеспечивают КНДР запчастями, топливом, учёными-ядерщиками. Нам только спустя время станет известно о том, что один из двух журналистов активно сотрудничал с организацией «WikiLeaks» - структурой, которую только ленивый не связывает с Кремлём. И мы лишь в дальнейшем поймём, что именно русские, владея всей технической документацией, поставляли данные двигатели, извлекая их из старых ракет различного типа.

Даже сам Эллеман, узнав о таком скандале, поспешил опровергнуть материалы «The New York Times», сказав при этом следующее: «Я не утверждал, что украинское правительство причастно к возможной передаче ракетных двигателей Северной Корее».

Кстати, посмотрите на сведения, что ныне размещают различные американские и европейские издания относительно тайного сотрудничества Росси и КНДР. Посмотрите, как Министерство финансов США ввело санкции против российского портового агентства «Профинет», которое позволяло заходить в российские доки, по меньшей мере, шести судам КНДР, часть из которых находится под санкциями. Взгляните на банк РФ «Агросоюз», который также внесён в «чёрный список» США, и который считают причастным к финансированию процесса создания в КНДР оружия массового уничтожения. В частности, именно через это финучреждение переводил средства представитель северокорейского внешнеторгового банка в Москве.

Давайте не будем также забывать о северокорейских мигрантах, которые, несмотря на резолюцию ООН, продолжают массово выезжать на работу в Россию. Какая-то часть - учёные химики. И, что довольно примечательно, - существование новых свидетельств, доказывающих факт продолжения ядерной программы на территории КНДР.

Однако здесь важны причины того, почему русские организовали тогда эту атаку. Это поможет нам понять мотивы их настоящие.

Осыпающаяся штукатурка

Неправдивая информация о так называемых украинских двигателях для северокорейских ракет появилась неспроста. В то время условному Кремлю необходимо было решить несколько важных задач.

Во-первых, после подписания президентом США Закона о «Противодействии противникам Америки посредством санкций» (2 августа 2017 года), Москва, накаляя ситуацию на Корейском полуострове, хотела вынудить Вашингтон на диалог и на смягчение своей позиции в отношении штрафных мер. При этом необходимо было показать, что санкции бессмысленны, а Украина - «нарушитель» спокойствия не только на Донбассе, но и у американских границ.

Во-вторых, тогда активизировались переговоры между Петром Порошенко и Дональдом Трампом о поставках на территорию Украины американского вооружения, в частности, противотанковых ракетных комплексов «Javelin». Важно было усилить позиции тех американских политиков, которые выступали против такого шага.

В-третьих, важно было сменить информационные акценты и избежать международного скандала. Вспомните, за несколько дней до публикации в «The New York Times» немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер доказал, что Россия принимает непосредственное участие в создании северокорейских ракет.

В последующем, когда представители российских спецслужб отравят Скрипалей, СМИ РФ растиражируют информацию о мнимом отчёте ООН.

Они укажут: «Украина подтвердила группе экспертов, что двигатель баллистической ракеты КНДР с большей долей вероятности содержал отдельные компоненты двигателя RD-250». И это всё пропагандисты назовут «признанием вины».

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Ныне мы видим идентичную ситуацию. Именно поэтому необязательно искать информацию об источнике, который рассказал о такой плохой Украине, которая обеспечивает китайские учебные самолёты двигателями. Не стоит копаться в биографии авторов этой заметки.

Важно понять другое: эта тенденциозная, а в некоторой мере и неправдивая информация попала к журналистам «The Washington Times» не случайно. Сливной бачок, как вы понимаете, находится не в Вашингтоне, а в Москве.

Однако в этот раз вопрос касается не только лишь нашей репутации, отношений с Соединёнными Штатами. Речь идёт о начале кампании Кремля по дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов в нашей стране. Москва пытается завести своего человека на Банковую и заполучить большинство в украинском парламенте. То, что мы видим сейчас, говорит об одном: игра началась!