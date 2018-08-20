Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

События прошедшей недели и резкое усиление активности российско-оккупационных войск прямо свидетельствует о том, что боевики намерены устроить на наш День независимости локальную кровавую провокацию.

Неуклонно растет обстрелов позиций нашей группировки на Донбассе, под конец недели в ход пошли уже и "Грады". Все это привело к увеличению потерь - так, только с 14 по 18 августа погибло четыре бойца. География все та же - Попаснянский район Луганской области и окрестности Мариуполя.

Последние дни активно увеличился и масштаб военной помощи из-за "ленточки". Хотя через неконтролированные участки автомобильные колонны и железнодорожный транспорт шел постоянно, но тут его объем настолько увеличился, что даже ОБСЕшники стали сообщать о "подозрительных автоколоннах военных грузовиков". Причем идущих даже вне основных автомобильных дорог, что удивительно. Что там везут совершенно неясно - оружие и боеприпасы уже давно приходят вагонными нормами на станцию Иловайск.

Кстати, на фоне этого усилилось и давление на европейцев. Их и раньше боевики не допускали к военным объектам, запрещали свободно перемещается, регулярно сбивали их БПЛА, но сейчас уже перешли к прямым угрозам физической расправы прямо на блокпостах.

Так, например, в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 16 августа читаем: "В н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований не позволил членам патруля Миссии продолжить движение по двум автодорогам, ведущим на запад в направлении реки Кальмиус".

Связано ли это с будущим обострением или это банальная месть за то, что европейцы засветили новейшие российские средства РЭБ - будет ясно в ближайшие дни.

Второй важный маркер возможного обострения - очередные масштабные сборы резервистов на оккупированной территории Донецкой области, назначенные на 20-е числа августа. Тут, конечно, все может окончиться огромным пшиком как это было в прошлый раз, когда всех мужчин, которых смогли поймать на улице, толпой собрали на Саур-Могиле, продержали световой день и распустили. А могут вооружить и создать видимость армии и народной поддержки режима.

Подталкивают Захарченко к усилению активности на фронте и внутренние события. Как бы не вещали донецкие пропагандисты, однако за последний год социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях только ухудшилась и имеет устойчивую тенденцию к падению на фоне начавшегося схлопывания российской финансовой системы, что сильно подорвало совсем небольшой авторитет "отца нации". Более того, ходят упорные слухи, что даже "московские кураторы" не прочь отправить Захарченко в отставку.

Тем более, что на носу "псевдовыборы", отменить которые может только резкая активизация боевых действий. Другой вопрос - разрешат ли принимать самостоятельные решения российские кураторы. Недаром на субботней встрече Путина и Меркель заговорили о "безопасном начале учебного года на Донбассе", а значит на пороге - очередное "школьное перемирие".

На фоне постоянно ухудшающейся ситуации на фронте продолжается усиление возможностей нашей армии. Не успели российские пропагандисты пережить факт подписания контракта на поставку партии канадских снайперских винтовок, как новый повод подкинули американцы. 17 августа торжественно были переданы еще две станции контрбатарейной борьбы, причем самые современной модификации, из тех которые состоят у нас на вооружении - AN/TPQ-36. Теперь официально их у нас 11 штук, причем впервые сказали о том факте, что американская сторона разрешила их эксплуатировать без контроля со стороны официальных структур - как это происходит с другими странами, куда эти комплексы передаются.

Собственно, AN/TPQ-36 весьма полезная штука, которая может фиксировать запуск "Градов" на расстоянии 24 километров, а работу артиллерии - на 18 километров. Причем одновременно давать координаты для поражения для 99 целей и работать одновременно с 10 видами вооружения. Такие установки в наших реалиях передаются преимущественно в артиллерийские бригады, которые располагают дальнобойной артиллерией - от 203-мм САУ "Пион" до 152-мм буксируемых "Гиацинтов".

Практически одновременно в интервью ВВС-Украина Начальник Генерального Штаба Виктор Муженко, как бы ненароком упомянул, что специальное противотанковое подразделение завершило курс подготовки для использования ПТРК "Джевелин" и армия готова их применить в деле. Более чем прозрачный намек.

И еще. На фоне эскалации Россией ситуации на Азовском и Черном морях наше военно-политическое руководство приняло решение форсировать программу разработки и производства противокорабельной ракеты "Нептун" от КБ "Луч". По словам руководителя консалтинговой фирмы Defense Express Сергея Згурца, принято решение перенаправить средства, которые выделены на работу по танкам и направить из на проект "Нептун". Итогом должно быть начало этапа государственных испытаний в первом квартале следующего года. В таком случае вполне вероятно принятие на вооружение противокорабельной ракеты если не в конце 2019 г., то в начале 2020 г. точно.

То, что программа идет "семимильными шагами" ясно подтвердили и очередные пуски 17 августа. В этот раз пускали несколько усовершенствованную ракету (она явно длиннее за счет увеличения топливного бака) без головки самонаведения, однако уже с инерциальной системой, которая вывела ее в предполагаемый район нахождения цели. Следующим будет этап захвата цели и ее поражение.

Появление таких ракет как на боевом дежурстве на морском побережье, так и в составе вооружения ракетных катеров типа "Лань" изменит ситуацию по крайней мере на Азовском море точно. Ведь море в самом широком месте достигает ширины 200 км, а заявленная дальность поражения цели "Нептуном" - 300 км. Чисто теоретическая возможность (никто всерьез не рассматривает реальный опыт потопления российского судна) получения такого "подарка" будет сказываться на общей стратегии россиян.

По сути "Нептун" это типичное оружие сдерживания и его поступление на вооружение вместе с "Сапсаном" будет означать, что Украина начинает реально выстраивать свою систему сил неядерного сдерживания и постепенно становится региональной державой, с которой вынуждены считаться соседи.