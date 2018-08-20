Финансовые новости
- |
- 20.08.18
- |
- 08:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко подписал закон об оптимизации землепользования в пределах массивов земель сельхозназначения
07:38 20.08.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
Согласно ему, реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине.
Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.
В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.
Также устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.
Кроме того, определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщали Українські Новини, ранее президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич заявлял, что на данный момент более 10 млн га сельскохозяйственных земель находятся в теневом обороте.
В 2016 году ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" оценивала находящуюся в теневой обработке площадь земель сельскохозяйственного назначения в 7 млн га, а потери средств местными бюджетами в результате неуплаты налогов в этом сегменте оцениваются в 2 млрд гривен в 2015 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об оптимизации землепользования в пределах массивов земель сельхозназначения
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные распродажи Нацбанка начали давать плоды
|НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни
|НКРЭКУ упразднит формулу «Роттердам+»
|Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
|Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад
|Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72
|Рынок труда в Украине стабилизируется, но многие до сих пор работают в тени
|Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на $800 млн
|Доходы украинцев за первый квартал выросли на 32,1% - Госстат
|На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок
Это интересно
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард