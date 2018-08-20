Порошенко подписал закон об оптимизации землепользования в пределах массивов земель сельхозназначения

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.

В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.

Также устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Кроме того, определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич заявлял, что на данный момент более 10 млн га сельскохозяйственных земель находятся в теневом обороте.

В 2016 году ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" оценивала находящуюся в теневой обработке площадь земель сельскохозяйственного назначения в 7 млн га, а потери средств местными бюджетами в результате неуплаты налогов в этом сегменте оцениваются в 2 млрд гривен в 2015 году.