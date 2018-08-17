НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 июля провел интервенции на межбанке на $526,6 млн, в том числе на $215 млн на текущей неделе, и готов к дальнейшим вливаниям, чтобы не допускать резких скачков курса нацвалюты, сообщается на веб-сайте центробанка.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни. В настоящее время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке по причине сезонных, ситуативных и психологических факторов", - отмечено в сообщении.

Соответственно, НБУ сохраняет активное присутствие на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились на текущей неделе в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением.

"Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшегося под действием определенных факторов, Нацбанк на этой неделе ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего таким образом было продано $215 млн, в том числе $24,8 млн во время валютного аукциона в пятницу, благодаря котором спрос на валюту был удовлетворен", - констатирует центробанк.

Более того, НБУ продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции, в случае необходимости.

Вместе с тем в сообщении отмечено, что центробанк в рамках режима гибкого курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов.

"Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому движению не противодействует. Задача центробанка - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения инфляционной цели", - указанно в сообщении.

