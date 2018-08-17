Курс доллара в Украине растет опережающими темпами

Елена Лысенко / UBR.ua

Если в течение недели курс доллара прибавлял по 10-12 копеек в день, то 16 августа подпрыгнул сразу на 22 и межбанк финишировал в рамках 27,75-27,80 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Казначеи отмечают сумасшедший спрос на валюту, и не сомневаются, что «американец» легко достиг бы сегодня и 28,0 грн./$, если бы Нацбанк не подкармливал рынок долларом целый день.

UBR.ua сообщили о четырех выходах Нацбанка на торги. Он продавал, постоянно поднимая ценник: по 27,66 грн./$, 27,68 грн./$, 27,71 грн./$ и 27,74 грн./$. По разным оценкам, совокупно выбросил на рынок около $50 млн.

Крупных валютных продаж корпораций под уплату квартальных налогов не ощущалось. Те с трепетом наблюдали за ростом котировок и просто боялись продавать. «Рынок каждый день в шоке от того, что происходит. Сегодня продашь крупную сумму валюты, а завтра межбанк снова подпрыгнет и все - недополученная прибыль. Из-за такого можно легко вылететь из кресла финансового директора предприятия. Именно так сейчас мыслят многие наши клиенты», - объяснил казначей одного из банков.

Чтобы не попасть впросак с курсом, экспортеры придерживали продажу свободной части валютной выручки, а деньги на текущие и бюджетные платежи одалживали под проценты.

«Серьезно растет спрос на краткосрочные кредиты для бизнеса», - признал Юрий Гриненко.

В тоже время сильно увеличивается спрос на валюту.

«Драйвером роста курса стал наличный рынок. Данный фактор приобретает характеристики снежного кома, с которым уже все сложнее бороться регулятору. Курс гривны стремительно приближается к критической психологической отметке в 28 грн./$», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Второй источник спроса - это импортеры, которые продолжают проплачивать контракты наперед и инвесторы, недавно получившие от Минфина выплаты по погашенным выпускам гривневых облигаций внутреннего госзайма. Третий - банки спекулянты, раскачивали рынок, чтобы побольше заработать на разнице в котировках.

Наличка разошлась

Наличный рынок оперативно реагировал на межбанковские спекуляции. К вечеру 16 августа максимальный ценник на продаже доллара людям в банках достиг 28,0 грн./$ (ПУМБ, Сбербанк, Банк инвестиций и сбережений и др.), а в небанковских финучреждениях - 28,05 грн./$. Кстати, очень близко к максимуму стоял уровень государственного Приватбанка - 27,99 грн./$.

При этом минимальная стоимость валюты находилась на уровне 27,70 грн./$, и ее тоже ставила государственная структура - Ощадбанк. Средние же расценки на доллар при продаже находились в коридоре 27,80-27,95 грн./$, в них работало большинство: ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк и др.

А выкупали доллар у населения в рамках 27,05-27,90 грн./$.

На черном рынке валюта была дешевле. Спозаранку менялы торговали в рамках 27,62-27,75 грн./$, к полудню подняли расценки до 27,69-27,84 грн./$, а к вечеру остановились на 27,74-27,99 грн./$.

Несмотря на слабую активность экспортеров, банкиры не оставляют надежд на рост валютных продаж с их стороны под бюджетные платежи.

«Из позитивных факторов одна надежда на налоговые выплаты, но потенциал на сдерживание роста курса доллара у этого фактора невысокий. Вероятно, НБУ предпримет еще попытки не допустить рост курса до 28,0 грн./$. Но даже с учетом этого фактора, отката курса гривны завтра ждать уже не стоит. Мы ожидаем, что завтра торги будут проходить в диапазоне 27,60-27,80 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua Олег Куринной.

Его коллеги допускают и более высокие котировки. Юрий Гриненко спрогнозировал 17 августа старт межбанка в рамках 27,75-27,90 грн./$, и с ним согласился председатель правления RwS bank Владислав Кравец. Он также не исключает раскрутки межбанка до этого уровня, хотя рассчитывает на откат после этого.

«Межбанк еще может немного приподняться. Но как только пойдут продажи под уплату налогов, мы увидим курсовой откат. Где-то к 27,70-27,80 грн./$, может даже к 27,75 грн./$. Но это может быть перспектива уже понедельника», - спрогнозировал Кравец.