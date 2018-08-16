Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад

Все это конечно круто и это невероятно нравится части населения, но, к сожалению, здесь очень мало от реальности и очень много от анекдотов о туповатых украинцах.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал министр.

Письмо, которое написал Омелян СНБО (именно этим приснопамятным документом хвастается министр) - засекречено, но люди, которые его видели, говорят, что оно состоит из двух частей.

Первая - описываются все проблемы, связанные с поведением россиян в Азовском море. К сожалению, это просто описание проблемы без каких-либо реальных практических решений. То есть министр описал и засекретил все то, что мы можем ежедневно читать в большинстве украинских СМИ.

Вторая часть не менее заслуживает секретности. Там он обращается к СНБО с предложением запретить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. То есть он написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад.

Одним словом, все это было бы смешно, если бы это мы смеялись над кем-то. К сожалению, такие истории приводят к тому, что смеются над нами. И смеются прежде всего россияне.

