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Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад
18:05 16.08.2018 |
Все это конечно круто и это невероятно нравится части населения, но, к сожалению, здесь очень мало от реальности и очень много от анекдотов о туповатых украинцах.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал министр.
Письмо, которое написал Омелян СНБО (именно этим приснопамятным документом хвастается министр) - засекречено, но люди, которые его видели, говорят, что оно состоит из двух частей.
Первая - описываются все проблемы, связанные с поведением россиян в Азовском море. К сожалению, это просто описание проблемы без каких-либо реальных практических решений. То есть министр описал и засекретил все то, что мы можем ежедневно читать в большинстве украинских СМИ.
Вторая часть не менее заслуживает секретности. Там он обращается к СНБО с предложением запретить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. То есть он написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад.
Одним словом, все это было бы смешно, если бы это мы смеялись над кем-то. К сожалению, такие истории приводят к тому, что смеются над нами. И смеются прежде всего россияне.
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