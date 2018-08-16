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Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на $800 млн
09:06 16.08.2018 |
Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на 800 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении ВБ, передают Українські Новини.
"По просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - говорится в нем.
Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.
В этом контексте критическим является вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (N8331д) и Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (N6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.
Также критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.
Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ.
Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует, что Украине необходимо привлечь 8 млрд долларов внешних заимствований в 2018-2019 годах.
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