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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок

23:57 15.08.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Начавшееся утром 15 августа укрепление курса гривны с треском провалилось. Экспортеры поддерживали его лишь в первой половине дня, а во второй развернули рынок в обратную сторону: подняли курс доллара на 12 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,51-27,58 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютные качели двигали в тон текущим настроениям. В первой половине дня корпорации активнее конвертировали текущие валютные поступления, а некоторые продавали даже припасенный доллар (свободную часть выручки) - благодаря этому котировки со стартовых 27,45-27,50 грн./$ откатились к 27,42-27,44 грн./$. Но как только стал подрастать спрос на наличный доллар - экспортеры тут же свернули свои валютные распродажи. Началась игра банков по покупке/продаже «американца» (на позицию), и он мгновенно подорожал.

Говорят, что наличный спрос был аномально большим. Банки закупались валютой не под продажу людям в обменниках $100-200, а для политического бомонда - речь шла о десятках и сотнях тысяч долларов.

«На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как обычно, пожар на валютном рынке гасил Нацбанк. Во второй половине дня 15 августа он продавал доллар около отметки 27,51 грн./$ в анонимном режиме через функционал Matching. И реализовал, по разным оценкам, до $30 млн. Крупнейшими вечерними покупателями стали банки, закупавшие валюту для наличного рынка. Потому там серьезно выросли ценники.

Уже в обед средние курсы на продаже доллара людям в кассах поднялись на 10 копеек - до 27,60-27,65 грн./$, а ближе к вечеру они придвинулись к 27,70 грн./$: Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк и др. Максимальный курс по традиции ставил ВТБ Банк, и он пока не перешел новый психологический уровень - достиг 27,95 грн./$. А минимальный ценник ставили небольшие структуры - 27,47 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений). При этом выкупали валюту у людей в рамках 27,05-27,60 грн./$.

Банкиры готовы тестировать терпение людей сколько угодно - будут повышать наличный курс по мере роста спроса на доллар. А сильные мира сего сейчас готовы скупать валюту по любой цене. Потому финансисты дают не очень ободряющие прогнозы

«Скорее всего, завтра межбанковские торги будут стартовать в рамках 27,50-27,60 грн./$. А дальше все будет зависеть от ситуации на наличном рынке, желания экспортеров продавать валюту под уплату квартальных налогов и реакции Нацбанка на все происходящее», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

В тоже время финансисты отмечают достаточно скромные возможности НБУ.

«Регулятор продолжит политику сглаживания волнений на валютном рынке. Однако не стоит ожидать от него глобальных распродаж и полного обеспечения межбанка долларом. Кредитный транш от МВФ до сих пор не поступил, а текущий размер золотовалютных резервов ($17,7 млрд.) сковывает регулятора в действиях», - заметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Улучшить ситуацию могут лишь крупные валютные продавцы, которым как и всем нужно уплатить налоги к 17 августа. И именно на них рассчитывают те, кто надеется сейчас на укрепление гривны.

«По нашему мнению, тренд «затишья после бури» сохраниться и завтра. В целом рынок будет спокоен, но на него может давить наличный рынок. Возможен незначительный откат курсов в сторону укрепления гривны», - сказал Олег Куринной. Он ждет завтра торгов в рамках 27,40-27,50 грн./$.
 

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