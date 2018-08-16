Финансовые новости
- |
- 16.08.18
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок
23:57 15.08.2018 |
Начавшееся утром 15 августа укрепление курса гривны с треском провалилось. Экспортеры поддерживали его лишь в первой половине дня, а во второй развернули рынок в обратную сторону: подняли курс доллара на 12 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,51-27,58 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютные качели двигали в тон текущим настроениям. В первой половине дня корпорации активнее конвертировали текущие валютные поступления, а некоторые продавали даже припасенный доллар (свободную часть выручки) - благодаря этому котировки со стартовых 27,45-27,50 грн./$ откатились к 27,42-27,44 грн./$. Но как только стал подрастать спрос на наличный доллар - экспортеры тут же свернули свои валютные распродажи. Началась игра банков по покупке/продаже «американца» (на позицию), и он мгновенно подорожал.
Говорят, что наличный спрос был аномально большим. Банки закупались валютой не под продажу людям в обменниках $100-200, а для политического бомонда - речь шла о десятках и сотнях тысяч долларов.
«На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Как обычно, пожар на валютном рынке гасил Нацбанк. Во второй половине дня 15 августа он продавал доллар около отметки 27,51 грн./$ в анонимном режиме через функционал Matching. И реализовал, по разным оценкам, до $30 млн. Крупнейшими вечерними покупателями стали банки, закупавшие валюту для наличного рынка. Потому там серьезно выросли ценники.
Уже в обед средние курсы на продаже доллара людям в кассах поднялись на 10 копеек - до 27,60-27,65 грн./$, а ближе к вечеру они придвинулись к 27,70 грн./$: Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк и др. Максимальный курс по традиции ставил ВТБ Банк, и он пока не перешел новый психологический уровень - достиг 27,95 грн./$. А минимальный ценник ставили небольшие структуры - 27,47 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений). При этом выкупали валюту у людей в рамках 27,05-27,60 грн./$.
Банкиры готовы тестировать терпение людей сколько угодно - будут повышать наличный курс по мере роста спроса на доллар. А сильные мира сего сейчас готовы скупать валюту по любой цене. Потому финансисты дают не очень ободряющие прогнозы
«Скорее всего, завтра межбанковские торги будут стартовать в рамках 27,50-27,60 грн./$. А дальше все будет зависеть от ситуации на наличном рынке, желания экспортеров продавать валюту под уплату квартальных налогов и реакции Нацбанка на все происходящее», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
В тоже время финансисты отмечают достаточно скромные возможности НБУ.
«Регулятор продолжит политику сглаживания волнений на валютном рынке. Однако не стоит ожидать от него глобальных распродаж и полного обеспечения межбанка долларом. Кредитный транш от МВФ до сих пор не поступил, а текущий размер золотовалютных резервов ($17,7 млрд.) сковывает регулятора в действиях», - заметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Улучшить ситуацию могут лишь крупные валютные продавцы, которым как и всем нужно уплатить налоги к 17 августа. И именно на них рассчитывают те, кто надеется сейчас на укрепление гривны.
«По нашему мнению, тренд «затишья после бури» сохраниться и завтра. В целом рынок будет спокоен, но на него может давить наличный рынок. Возможен незначительный откат курсов в сторону укрепления гривны», - сказал Олег Куринной. Он ждет завтра торгов в рамках 27,40-27,50 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок
ТОП-НОВОСТИ
|107 дней ООС: Чего достигла украинская армия на Донбассе
|Где Тимошенко могла найти деньги на масштабную пиар-кампанию
|Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?
|Страховщики отправятся на поиски денег
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Финансисты рассчитывают на небольшой откат курса доллара на межбанке 16-17 августа
|Москве не удалось оставить за собой право вето на прокладку газопроводов по дну Каспия из Туркменистана через Азербайджан в Европу
|В 1-м полугодии отрицательное сальдо внешней торговли составило $653,1 млн
|Рост ВВП Украины во II кв.-2018 ускорился до 3,6% - Госстат
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились почти на 3 п.п. - Госстат
|«У них есть доллар, у нас есть Аллах»: куда заведет конфликт Турции и США
|Украина рассчитывает получить 566 млн гривен за участие в миротворческих миссиях ООН
Это интересно
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4
|Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс
|Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам
|В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»
|Как правильно браться за трудную работу
|Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов