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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

107 дней ООС: Чего достигла украинская армия на Донбассе

19:13 15.08.2018 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

30 апреля 2018-го года война на Востоке Украины вступила в новую фазу - на Донбассе началась Операция Объединенных сил под командованием генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

И вот сегодня, 15-го августа, идет 107-й день операции на Донбассе в новом формате. За этот период уже заметны существенные изменения, которые отличают ООС от АТО.

Отчеты ООС

Разница с АТО сразу же бросилась в глаза. Начиная с пресс-релизов и правил аккредитации журналистов, и заканчивая поведением вооруженных сил на передовой.

Отчеты пресс-центра существенно изменились. Если во времена АТО они сводились к статистике обстрелов наших позиций с градацией по видам вооружения и географии, а ответ ВСУ если и имел место, то стыдливо замалчивался, то отчеты ООС содержат не только больше статистики (добавилось ежедневное количество потерь у врага), но они и более информативны - из них можно понять, где именно был ответ ВСУ, чем он был спровоцирован и к каким последствиям привел.

То есть вместо образа "терпил" и неудачников, который в последние годы формировался в отношении вооруженных сил пресс-центром штаба АТО, пресс-центр штаба ООС сходу начал формировать для украинской армии образ победителей.

Формат и командование

Как известно, после изменений в законодательство (закон о нацбезопасности, старт ООС), военные на Донбассе получили больше власти. Командующему ООС Наеву фактически подчинены военно-гражданские администрации. В общем командование операцией находится в руках военных, а не АТЦ СБУ, как это было во времена АТО. И сразу были видны первые плоды. Во-первых, ответный огонь разрешен и открывался без оглядки на страх нарушить символический "Минск".

Во-вторых, налажено активное сотрудничество военных с мирным населением. К тому же, прошли переговоры командования ООС с представителями ДУК "Правый Сектор" и УДА о том, что последние добровольцы войдут в состав ВСУ. Пока окончательного решения нет, но, все же, решается вопрос мирно.

Как пишет в "Фейсбуке" Дмитрий Иванов, также уменьшилось количество стационарных блокпостов, которые раньше очень сильно раздражали своим неадекватным количеством. Вместо них появились мобильные блокпосты, которые намного эффективнее. Согласитесь, что когда блокпост внезапно появляется в разных местах каждый день - это создает массу проблем как противнику, так и контрабандистам.

К тому же, как стало известно Depo.ua, в Луганской и Донецкой ВГА приятно поражены кадрами, которые работают с Наевым, и их скоростью принятия решений. Значительное количество военных офицеров проходили подготовку в США и теперь занимаются вопросами на Донбассе.

Освобожденные территории и уничтоженные враги

ООС со старта в мае порадовала успехами. В первые же дни одно из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й ОМБр совершило рейд в тыл врага, уничтожило позиции террористов, убив 6 врагов и взяв одного в плен.

А 8 мая бойцы Объединенных сил, а именно 24-й бригады ВСУ имени Короля Даниила, отбили у террористов село Южное в районе Чигари под Горловкой, что стало первым освобожденным населенным пунктом с начала ООС. Так продолжалось до 20-го мая, когда террористы обстреляли жилые районы Зайцево, которое расположено в пригороде оккупированной Горловки. В ответ на это поздно вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс", с целью выявления огневых средств противника, ведущих обстрелы мирных населенных пунктов, совершила рейд в тыл противника. В ходе рейда был обнаружен наблюдательный пост противника, где во время короткого боя один боевик был уничтожен и трое взяты в плен.

21-го мая боевики бросились отбивать Южное, но их атака была отбита. Они понесли потери 15 убитыми и 13 ранеными.

В июне боевики пытались овладеть опорными пунктами ООС около Водяного, Новотошковского, на Мариупольском направлении. Также накрывали огнем Южное. Но ВСУ выстояли. А 19 июня украинские военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области.

Июль прошел под знаком "хлебного перемирия". Уменьшилось количество обстрелов и, соответственно, наших потерь (будет далее в таблице).

В первый же день "режима тишины" силы ООС по тихому взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, что на Луганщине. Конечно, это привело к тому, что враг пытался выбить украинскую армию из Золотого, однако делал он это относительно пассивно.

Также радует то, что невосполнимые потери ВСУ в июле можно пересчитать на пальцах одной руки, тогда как в предыдущие месяцы этот показатель был в разы большим.

Фактическим же концом "хлебного перемирие" стал день 28 июля, когда около 10:00 дня боевики открыто напали на одну из позиций ООС возле села Крымское. Вражеская ДРГ подкралась к украинским позициям и применила широкий спектр оружия из России: от АКМ с ПББС до мин запрещенного Минскими соглашениями калибра 120-мм. Объединенные силы, а именно - бойцы 53-й ОМБр. - были вынуждены принять бой, после нескольких часов которого, понеся потери (четыре 200-х и шесть 300-х), противник отступил. Вместе с тем, в результате боевого столкновения, двое военнослужащих Объединенных сил погибли и два получили ранения.

В августе характер военных действий не изменился. ВСУ подожгли позиции врага возле ДАП, бои идут возле Авдеевской промзоны. Террористы наращивают количество обстрелов, за последние выходные их было 127, используют 122-мм калибр. Идет подготовка к осени.

Месяц Обстрелы Убитые воины ВСУ Раненые воины ВСУ Убитые боевики
Май 1338 10 92 96
Июнь 876 14 68 98
Июль 741 7 37 32
Август(по 15 число) 527 4 28 27
Всего 3482 35 225 253

В отдельных моментах военная операция под руководством именно военных себя оправдывает. Важно, что за время ООС ВСУ не сдали врагу ни метра украинской земли. Зато регулярно уничтожают вражеские позиции и освободили два населенных пункта.
 

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