Где Тимошенко могла найти деньги на масштабную пиар-кампанию

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если рекламный бюджет кампании Юлии Тимошенко будет измеряться как минимум в десятках миллионов долларов, то и на другие статьи расходов будут пущены суммы того же порядка.

Самой масштабной и, судя по всему, самой дорогостоящей политической акцией лета-2018 стала реклама Юлии Тимошенко. Вначале улицы украинских городов заполонили билборды, анонсировавшие форум "Новый курс Украины", организованный партией "Батьківщина" в Киеве 15 июня. Но форум прошел, а билборды остались. И вскоре началась новая, даже еще более интенсивная и агрессивная волна пиара "Нового курса" Тимошенко на наружных рекламоносителях, в теле- и радиоэфире, печатных СМИ, интернете и социальных сетях. Не заметить ее было попросту невозможно, если, конечно, не отключиться полностью от внешнего мира и украинского информпространства.

Официальные расходы

Пиар-кампания Тимошенко стала заметным явлением даже в масштабах украинской экономики. Некоторое представление о затраченных суммах дают подсчеты, обнародованные 13 августа общественными организациями, отслеживающими избирательный процесс.

По данным комитета избирателей Украины, который проанализировал квартальные финансовые отчеты партий, в течение апреля-июня "Батьківщина" потратила на рекламу 24,8 млн грн. Из них 20,8 млн грн было израсходовано на рекламу по телевидению и 3,7 млн грн - на наружную рекламу (билборды, ситилайты).

Остальные парламентские партии суммарно потратили на рекламу менее 21,5 млн грн ("Самопоміч" - 6,6 млн, Радикальная партия Олега Ляшко - 6,5 млн, "Оппоблок" - 4,2 млн, БПП - 3,1 млн, "Народный фронт" - 0,9 млн). Таким образом, "Батьківщина", имеющая в Верховной Раде самую маленькую фракцию, потратила за квартал на рекламу больше, чем все остальные парламентские партии, вместе взятые. На это пошли как государственные средства (в рамках бюджетного финансирования партий, преодолевших 5%-ный барьер), так и собственные деньги "Батьківщини".

В свою очередь, движение "Честно" добавляет, что, помимо расходов на рекламу, само проведение форума "Новый курс Украины" обошлось партии в 1,25 млн грн. Эти деньги пошли на аренду выставочного комплекса "Экспо Плаза", питание участников, организацию мероприятия, звуковое оборудование, видеотрансляцию и т. п. "Акцент в деятельности партии и в ее расходах направлен на личность Юлии Тимошенко, что свидетельствует о преждевременном старте президентской избирательной кампании задолго до ее официального объявления", - отмечает "Честно" и подчеркивает, что продвижение "Нового курса" обошлось партии еще дороже, чем обнародованные суммы, поскольку отчет охватывает период с апреля по июнь 2018 г., а в июле по всей стране появилась новая волна наружной рекламы от Тимошенко.

Дополнительные возможности

Однако есть основания предполагать, что отчетные суммы покрывают лишь часть фактических расходов на рекламу Тимошенко и ее "Нового курса". Возьмем одну лишь наружную рекламу. Руководитель столичного рекламного агентства "Бекстейдж Менеджмент" Федор Дяченко называет ориентировочную стоимость размещения одного билборда на месяц в некоторых городах: в Киеве - 10-15 тыс. грн, во Львове - 5-7,5 тыс. грн, в городах помельче, таких как Славянск и Краматорск, - вдвое меньше. Телеканал "Прямой" констатирует, что "общее количество билбордов с изображением Тимошенко по всей Украине пока неизвестно, но речь идет о тысячах рекламоносителей". Указанных в партийном отчете 3,7 млн грн на такое количество билбордов при таких ценах явно было бы маловато, реальная сумма могла быть в несколько раз больше.

Собственные подсчеты провел бывший народный депутат, а теперь политолог Тарас Чорновил. По его оценкам, только мегабордов (гигантских билбордов) с Тимошенко установлено по Украине две тысячи, а их общая стоимость - $600 тыс. в месяц. Если приплюсовать меньшие рекламные плоскости, получается до $2 млн в месяц, к выборам эта сумма будет расти в 10-15-20 раз, а общая сумма за предвыборный год может достичь $200-250 млн или даже больше, спрогнозировал Чорновил.

Он также выдвинул предположения о том, где лидер "Батьківщини" могла найти деньги на столь масштабную кампанию. "Я провел анализ четырех поездок Юлии Владимировны, которые удалось зафиксировать: две поездки к Игорю Коломойскому, после чего на телеканалах его холдинга появилась видеореклама Тимошенко, и две поездки к греческому миллиардеру Викторасу Рестису. Она у него жила на его вилле... После того как она вернулась, в Украине сразу были выкуплены около тысячи дополнительных крупных рекламных плоскостей, которые сразу завесили теми бордами, - рассказал Чорновил. - Чего хочет Коломойский, в случае победы человека, которому он давал деньги, - мы все знаем. Чего хочет Рестис? Он интересуется портовой инфраструктурой. Ему нужны украинские порты".

Понятно, что опасения Чорновола, как и его оценки предвыборных финансовых ресурсов Тимошенко, преувеличены в той мере, в какой его отношение к лидеру "Батьківщини" предвзято. Но в любом случае фактом является то, что этим летом Тимошенко оказалась чемпионом по расходам на предвыборный пиар. Можно ожидать, что и в дальнейшем она постарается не упустить пальму первенства.

По сути, у Юлии Владимировны нет никаких сдерживающих факторов. И дело не только в том, что она может рассчитывать на то, что "победителей не судят". Создав себе имидж кандидата - лидера гонки, гарантированно проходящего во второй тур, она тем самым практически обеспечила себе вседозволенность. Даже если Центризбирком и Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выявят серьезные нарушения в финансовых делах "Батьківщини" и штаба Тимошенко (для этого еще нужно сильно постараться, но далеко не очевидно, что ЦИК и НАПК поставят перед собой такую задачу), это не выльется в адекватно суровое наказание. То есть никто ее с гонки не снимет.

Тому есть две причины. Во-первых, за все годы независимости в Украине (в отличие от России) еще не было прецедента, чтобы кого-то из главных претендентов на президентский пост лишали регистрации за какие-то нарушения. С кандидатами в депутаты такое случалось, но не с кандидатами в президенты. И если сейчас подобное произойдет, это может очень больно ударить по имиджу власти и похоронить шансы Петра Порошенко повторно стать президентом. Знамя Тимошенко подхватит какой-нибудь другой кандидат, и вокруг него консолидируются все (или почти все) оппозиционные к Порошенко силы под лозунгом "Долой диктатуру!".

Во-вторых, такой радикальный шаг, как снятие конкурентки с дистанции, вряд ли найдет понимание у западных партнеров и кредиторов. А ведь международная поддержка - едва ли не главный козырь, оставшийся у Порошенко. Если Запад начнет обвинять Петра Алексеевича в попрании демократии, это опять же сильно ударит по его шансам на победу. Причем на все оправдания типа "но Тимошенко же виновата, смотрите, какие у нее нарушения" последует ответ в том духе, что "пусть народ на выборах решает, виновата она или нет".

Так что, скорее всего, единственное, что сможет сделать команда Порошенко, это по примеру Тараса Чорновола нести в народ месседж о том, что Тимошенко на посту президента будет отрабатывать деньги, которые в нее вложили украинские и зарубежные олигархи. Какой-то эффект, возможно, будет, но предводительницу "Батьківщини" это точно не остановит.

Не рекламой единой

Реклама - несомненно, необходимый, но все же отнюдь не достаточный для победы ингредиент избирательной кампании. И если рекламный бюджет кампании Тимошенко будет измеряться как минимум в десятках миллионов (долларов, а не гривень), то напрашивается предположение, что и на другие статьи расходов будут пущены суммы того же порядка.

Если оглянуться на историю украинских выборов за годы независимости, то традиционно два момента представляют особую опасность: подкуп избирателей и фальсификация результатов. На предстоящих президентских выборах штабы основных кандидатов рискуют втянуться в соревнование, кто кого перещеголяет в обработке избирателей и местных избирательных комиссий.

В частности, можно ожидать появления большого числа технических кандидатов, хотя это довольно затратная статья расходов. Согласно закону о выборах президента за каждого кандидата должен быть внесен залог в размере 2,5 млн грн (он был установлен, еще когда гривня стоила $8). Его вернут только тем двоим кандидатам, которые пройдут во второй тур. Не исключено, что этой осенью размер залога увеличат, скажем, до 10 млн грн. Но вряд ли это избавит предстоящие выборы от кандидатов-марионеток. Их основной функцией будет делегировать в местные избиркомы людей, которых укажут кукловоды. Ну а дополнительной функцией будет служить "сливным бачком" для компромата и черного пиара. В 2004 г. один из таких технических кандидатов запомнился единственной фразой: "Пане Ющенко, ваша дружина - американка!"