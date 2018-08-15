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Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?
12:27 15.08.2018 |
Міністерство соціальної політики визначило деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до 5000 грн, що входитимуть у "пакунок малюка".
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Серед них 25 необхідних речей для новонароджених:
* підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, не менше 94 штук в упаковці
* серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, не менше 56 штук в упаковці
* пелюшка ситцева; розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* пелюшка фланелева; розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* пелюшка муслінова; розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* пелюшка багаторазова вологостійка; розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* шапочка, стовідсоткова бавовна; розмір 0 - 3 місяці
* шапочка, стовідсоткова бавовна; розмір 3 - 6 місяців
* боді з коротким рукавом; розмір 50 - 56 см, 56 - 58 см
* боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна; розмір 50 - 56 см, 56 - 58 см
* штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна; розмір 50 - 56 см, 56 - 58 см
* чоловічки з довгим рукавом та штанцями; розмір 50 - 56 см; розмір 56 - 58 см
* шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків; розмір 0 - 3 місяці
* термометр для води
* термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником
* ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі
* прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці
* ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна; розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна; розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)
* матрац, склад за міжнародними нормами; розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски
* рушник махровий для купання з кутком; розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу
* іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей
* крем із вмістом ланоліну 100 %
* рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл
* весь комплект має бути упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.
Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.
Пакунок малюка видаватиметься по одному на кожну дитину.
Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.
Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку.
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