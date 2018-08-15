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Финансисты рассчитывают на небольшой откат курса доллара на межбанке 16-17 августа
23:51 14.08.2018 |
Что бы не делал Нацбанк, ему не удается остановить подорожание доллара: 14 августа его курс на межбанке прибавил еще 7,5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,43-27,46 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Ежедневное удорожание валюты стало рутиной, и бизнес перестал делать из него большое событие.
Компании работают по накатанной схеме: экспортеры стараются побольше придержать свободной части выручки, чтобы подороже ее продать, а импортеры гребут доллар по любой цене, создавая стабильный спрос. На пике валютного спроса межбанковский курс, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигал сегодня 27,51 грн./$. И именно на этой отметке НБУ решил спасать гривну - заявил о планах продать на открытом аукционе до $100 млн.
Как не надеялись финансисты, регулятор фактически продал намного меньше - $66,6 млн. из запрошенных на рынке $99 млн. С курсом отсечения на уровне 27,46 грн./$. Первой реакцией на отсеянную треть спроса стало двухкопеечное подорожание валюты, однако достаточно быстро последовал откат к 27,46 грн./$, на которой финишировали торги. Говорят, что аукцион НБУ подстегнул и другие продажи.
«На рынке увеличилось предложение иностранной валюты, что поспособствовало снижению котировок», - подтвердил Якобчук.
Вокруг этого даже возник слух о том, что курс доллара отпускали под мифических иностранных инвесторов (или наших покупателей, которые заводили деньги через Европу), которых уговорили вложиться в гривневые гособлигации Минфина. Сейчас выгодно конвертировать валюту на росте курса с тем, чтобы вывести впоследствии на укреплении гривны. Однако сплетня так и не получила подтверждения. Не повлияли на ход валютных торгов и информационные вбросы о том, что в Украину вот-вот приедет новая миссия МВФ, и после ее работы в Киеве, наша страна точно получить новый кредитный транш.
«На валютном рынке сейчас мало обсуждают новости об ожидаемом транше МВФ. Участников торгов интересует главным образом текущая ситуация по спросу и предложению доллара - это ключевое. Оно и определяет сначала настроения, а затем и рабочий курсовой коридор», - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Сегодня настроения межбанка определяли четыре ключевых фактора:
* Активность экспортеров по части распродажи своей экспортной выручки.
* Решительный настрой компаний-импортеров закупить побольше доллара и проплатить не только августовские, но и осенние контракты.
* Аукцион Нацбанка, который, хотя и разочаровал часть импортеров и банков, однако позволил удовлетворить почти 68% заявок.
* Не увядающий наличный спрос на доллар. Говорят, что банки стали активнее отгружать валюту в кассы региональных отделений: наибольший спрос наблюдался в Харькове, Запорожье и Днепре.
Кстати, средняя стоимость «американца» на продаже людям в кассах банков 14 августа подросла сразу на 10 копеек, и достигла 27,50-27,60 грн./$. Ее не стеснялись ставить даже крупные структуры: Укргазбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк и др. Максимальный ценник достиг 27,95 грн./$, а минимальный был на уровне 27,45 грн./$. При этом выкупали валюту у людей в рамках 26,90-27,47 грн./$.
В ближайшее время банкиры не обещают снижать свои расценки, поскольку не рассчитывают на откат межбанка. «Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать широко 27,40-27,50 грн./$, а дальше все, как всегда, будет зависеть от предложения и от действий Нацбанка. Думаю, рынок может быть похожим на сегодняшний. Заметного увеличения валютных продаж под квартальные налоги стоит ждать лишь 16-17 августа, вряд ли 15-го», - считает Гриненко.
Прогноз Олега Куринного лишь немного оптимистичнее - 27,40-27,45 грн./$.
«Активность НБУ в открытых торгах сегодня несколько успокоила рынок, но по итогам торгов спрос был удовлетворен лишь частично. Вероятно, завтра неудовлетворенный с сегодняшней сессии спрос вновь начнет негативно влиять на курсообразование, создавая возможности для спекулятивных маневров. Также остаются достаточно сильные негативные факторы влияния: паника на наличном рынке и достаточно большие остатки гривны на корсчетах банков», - сказал он.
В тоже время большинство из опрошенных банкиров все же рассчитывают, что выше 27,50 грн./$ межбанк все-таки не выйдет.
«Полной уверенности нет, но похоже, курсу становится тяжелее расти», - обнадежил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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