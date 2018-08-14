В 1-м полугодии отрицательное сальдо внешней торговли составило $653,1 млн

В 1-м полугодии 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 604,4 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2017 года и составило 653,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в 1-м полугодии 2018 года внешнеторговый оборот составил 56 284,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2017 года на 6 182,6 млн долларов, или на 12,3%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 11 530,8 млн долларов, увеличившись на 1 223,6 млн долларов, или на 11,9% по сравнению с 1-м полугодием 2017 годом.

Как сообщало агентство, в 1-м квартале 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 8,8 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года и составило 134,9 млн долларов.

В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.

Внешнеторговый баланс, млн долларов:





Экспорт Импорт Сальдо 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Всего (товары и услуги) *1 27815,7 25026,6 28468,8 25075,3 –653,1 –48,7 - страны СНГ 5201,3 5098,4 6329,5 5208,8 –1128,2 –110,4 - другие страны 22614,4 19928,2 22139,3 19866,5 475,1 61,7 - в том числе страны ЕС 11153,0 9381,3 12061,1 10646,4 –908,1 –1265,1 Товары 23260,6 20645,6 25918,2 22645,6 –2657,6 –2000,0 - страны СНГ 3477,1 3262,8 6008,9 4911,7 –2531,8 –1648,9 - другие страны 19783,5 17382,8 19909,3 17733,9 –125,8 –351,1 - в том числе страны ЕС 9791,5 8217,4 10768,9 9577,5 –977,4 –1360,1 Услуги 5377,9 5089,6 2551,5 2431,2 2826,4 2658,4 - страны СНГ 1727,4 1839,1 320,6 297,1 1406,8 1542,0 - другие страны 3650,5 3250,5 2230,9 2134,1 1419,6 1116,4 - в том числе страны ЕС 1888,9 1558,8 1293,1 1069,7 595,8 489,1

1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.