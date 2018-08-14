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Информация об агентстве
В 1-м полугодии отрицательное сальдо внешней торговли составило $653,1 млн
18:49 14.08.2018 |
В 1-м полугодии 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 604,4 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2017 года и составило 653,1 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в 1-м полугодии 2018 года внешнеторговый оборот составил 56 284,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2017 года на 6 182,6 млн долларов, или на 12,3%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 11 530,8 млн долларов, увеличившись на 1 223,6 млн долларов, или на 11,9% по сравнению с 1-м полугодием 2017 годом.
Как сообщало агентство, в 1-м квартале 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 8,8 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года и составило 134,9 млн долларов.
В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Всего (товары и услуги) *1
|27815,7
|25026,6
|28468,8
|25075,3
|–653,1
|–48,7
|- страны СНГ
|5201,3
|5098,4
|6329,5
|5208,8
|–1128,2
|–110,4
|- другие страны
|22614,4
|19928,2
|22139,3
|19866,5
|475,1
|61,7
|- в том числе страны ЕС
|11153,0
|9381,3
|12061,1
|10646,4
|–908,1
|–1265,1
|Товары
|23260,6
|20645,6
|25918,2
|22645,6
|–2657,6
|–2000,0
|- страны СНГ
|3477,1
|3262,8
|6008,9
|4911,7
|–2531,8
|–1648,9
|- другие страны
|19783,5
|17382,8
|19909,3
|17733,9
|–125,8
|–351,1
|- в том числе страны ЕС
|9791,5
|8217,4
|10768,9
|9577,5
|–977,4
|–1360,1
|Услуги
|5377,9
|5089,6
|2551,5
|2431,2
|2826,4
|2658,4
|- страны СНГ
|1727,4
|1839,1
|320,6
|297,1
|1406,8
|1542,0
|- другие страны
|3650,5
|3250,5
|2230,9
|2134,1
|1419,6
|1116,4
|- в том числе страны ЕС
|1888,9
|1558,8
|1293,1
|1069,7
|595,8
|489,1
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