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Рост ВВП Украины во II кв.-2018 ускорился до 3,6% - Госстат
18:25 14.08.2018 |
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже - 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник.
Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.
"Экономика Украины растет 10 кварталов подряд... Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - отмечает Госстат в релизе на сайте правительства.
Ведомство напоминает, что в абсолютных цифрах объем товарного экспорта превысил $23,2 млрд, и добавляет, что экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% - до $5,38 млрд и превысил импорт на $2,8 млрд.
Нацбанк Украины в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%. Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.
Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.
МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.
Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.
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