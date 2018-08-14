Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились почти на 3 п.п. - Госстат

Индикатор деловой уверенности на рынке строительства в третьем квартале 2018 года улучшился на 2,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению со вторым кварталом, однако остался негативным - "минус" 18,7%.

Согласно данным опроса компаний строительной отрасли Государственной службой статистики, оценка нехватки текущего объема заказов сократилась на 5 п. п. - до "минус" 40%, что соответствует ситуации в первом квартале 2018 года.

По итогам опроса, 42% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 55% - как нормальный для сезона и лишь 2% - как превышающий норму.

Повышения цен на свои услуги по итогам третьего квартала текущего года ожидают 39% респондентов, что на 6 п.п. меньше, чем во втором квартале. 2% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 58% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на пять месяца, что соответствует показателям первого и второго кварталов текущего года.

Как отмечает Госстат, в третьем квартале неблагоприятные погодные условия практически не повлияют на работу стройкомпаний, однако 45% опрошенных будут продолжать испытывать финансовые ограничения. Кроме того, сдерживать деятельность 27% компаний будет недостаточный уровень спроса, 19% - нехватка рабочей силы.

13% опрошенных компаний ожидает сокращения количества их работников в июле-сентябре-2018, 22% прогнозируют рост количества работников.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличение показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.