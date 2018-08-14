Финансовые новости
- |
- 14.08.18
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились почти на 3 п.п. - Госстат
15:37 14.08.2018 |
Индикатор деловой уверенности на рынке строительства в третьем квартале 2018 года улучшился на 2,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению со вторым кварталом, однако остался негативным - "минус" 18,7%.
Согласно данным опроса компаний строительной отрасли Государственной службой статистики, оценка нехватки текущего объема заказов сократилась на 5 п. п. - до "минус" 40%, что соответствует ситуации в первом квартале 2018 года.
По итогам опроса, 42% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 55% - как нормальный для сезона и лишь 2% - как превышающий норму.
Повышения цен на свои услуги по итогам третьего квартала текущего года ожидают 39% респондентов, что на 6 п.п. меньше, чем во втором квартале. 2% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости строительных работ, а 58% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.
Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на пять месяца, что соответствует показателям первого и второго кварталов текущего года.
Как отмечает Госстат, в третьем квартале неблагоприятные погодные условия практически не повлияют на работу стройкомпаний, однако 45% опрошенных будут продолжать испытывать финансовые ограничения. Кроме того, сдерживать деятельность 27% компаний будет недостаточный уровень спроса, 19% - нехватка рабочей силы.
13% опрошенных компаний ожидает сокращения количества их работников в июле-сентябре-2018, 22% прогнозируют рост количества работников.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличение показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«У них есть доллар, у нас есть Аллах»: куда заведет конфликт Турции и США
|Украина рассчитывает получить 566 млн гривен за участие в миротворческих миссиях ООН
|Экономические настроения в Украине в III кв.-2018 улучшились – Госстат
|Экспортеры придерживали продажу выручки 13 августа в расчете на еще более глубокую девальвацию гривны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Миссия МВФ прибудет в Киев 6 сентября - Фонд
|Кредитоспособность Украины зависит от поддержки МВФ, - Fitch
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
Это интересно
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
|Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой
|Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class
|Как украинским программистам получать американские зарплаты
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9