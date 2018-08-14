Украина рассчитывает получить 566 млн гривен за участие в миротворческих миссиях ООН

В июле Генеральный штаб сообщил, что Министерство обороны решило дополнительно направить в Афганистан 16 украинских военнослужащих для участия в миротворческой миссии, а также еще двух военных - в Мали. По состоянию на июль в 8 миротворческих миссиях участвовали 338 наших военных. Украинцы представлены в миссиях в Демократической Республике Конго и Южном Судане, в Афганистане, Косово (Республика Сербия), на Кипре и в других странах. О том, как готовят военных к миротворческим миссиям, как выстраивается сотрудничество и насколько для Украины актуально участие в подобных операциях, Українські Новини разговаривали с временно исполняющим обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Валентином Левчиком.

Как происходит отбор военнослужащих в миротворческие миссии? С этой целью проходит какой-то конкурс? Много желающих присоединиться к той или иной миротворческой миссии?

Что касается вопроса отбора и подготовки, здесь нужно его разделить на две составляющие - это подготовка персонала, то есть отдельных военнослужащих, и подготовка контингентов, то есть подразделений, участвующих в операциях. Что касается подготовки персонала, то все военнослужащие проходят многоступенчатую подготовку. То есть военнослужащие приобретают свои профессиональные знания и навыки на протяжении всей службы, проходят определенные курсы профессионального усовершенствования, обучение в Национальном университете обороны Украины, получают оперативно-тактический, оперативно-стратегический уровень образования дополнительно к тому тактическому уровню, который они получают после выпуска из военного института. Поэтому при назначении в состав национальных контингентов или персонала значительные затраты на дополнительную подготовку таких военнослужащих уже не нужны.

А как выглядит дополнительная подготовка?

Есть соответствующие курсы подготовки персонала, которые проводятся на базе Учебно-научного центра международной миротворческой деятельности Национального университета обороны Украины. Там изучается теоретическая часть, а уже практические навыки совершенствуются на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного (Яворивский учебный центр, Львовская область). Это специализированные курсы, то есть курсы для наблюдателей, штабных офицеров ООН и НАТО. То есть курс подготовки военнослужащих зависит от того, куда их в дальнейшем планируется назначить.

Как происходит назначение офицера в ту или иную миссию?

Он назначается не непосредственно в какую-то миссию или на какую-то должность. В Вооруженных силах существует резерв кандидатов, которые имеют соответствующий уровень подготовки, чтобы быть направленными в состав миссий. То есть офицер проходит специализированные курсы подготовки, это является основанием для рассмотрения его кандидатуры на соответствующих аттестационных комиссиях, как Вооруженных сил Украины, так и Высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины, для включения в состав этого резерва. Затем из состава этого резерва военнослужащие назначаются на должности в состав миссий ООН или НАТО, как в рамках проведения ротации, так и направления в состав новых операций, которое происходит после получения соответствующего обращения Секретариата ООН.

Какие требования существуют к кандидатам на должности?

Что касается персонала, здесь достаточно высокие требования. Во-первых, свободное владение английским языком и, во-вторых, кандидат должен быть специалистом в тех вопросах, за которые он будет ответственным в составе миссии. Также, у него должен быть практический опыт, желательно международный. То есть в этом вопросе много нюансов, поэтому, скажем так, вопрос наполнения резерва кандидатов актуален и мы постоянно над этим работаем.

А что можете сказать по подготовке контингентов?

Там есть определенная, конечно, особенность. Формирование, подготовка, определение потребностей, организация всестороннего обеспечения контингентов возлагается на виды Вооруженных сил Украины. Сейчас у нас есть два контингента - это 18-й отдельный вертолетный отряд в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и инженерное подразделение в составе многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия. Результат - это то, что нас хотят видеть в этих миссиях, предпочитают видеть наши контингенты. Это показывает то, что отбор кандидатов и их подготовку мы проводим всесторонне и правильно. Такая подготовка является многоступенчатой. Она начинается с индивидуальной подготовки военнослужащих, затем идет слаживание экипажей, расчетов, ну и потом, как финал, это уже слаживание подразделения в целом. Например, для наших вертолетчиков это включает боевые стрельбы с использованием бортового вооружения, на которых присутствуют соответствующие специалисты Секретариата ООН, проверяют все эти вопросы. Подготовка осуществляется заблаговременно и планово. Этот вопрос постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями, которые меняются. Например, использование вооружения ночью или в условиях плохой видимости. Все эти вопросы учитывают. Ну и плюс, конечно, те представители, которые запланированы к проведению ротации, участвуют в мероприятиях международного сотрудничества, где имеют возможность использовать международный опыт по этим вопросам.

Сколько составляет резерв персонала?

Количество военнослужащих, находящихся в Резерве, постоянно меняется, поэтому трудно назвать фактическую численность.

Она меняется в зависимости от потребностей?

Она меняется в зависимости от того, как мы можем его наполнить. С этого резерва мы постоянно направляем офицеров для проведения ротации тех или иных должностей. Есть, скажем так, текучка личного состава, которые увольняются и так далее. То есть количество личного состава постоянно меняется.

Как проходит служба в миротворческих миссиях? Какие задачи выполняют наши военные, например, в Афганистане, куда недавно решили дополнительно отправить военнослужащих?

В Афганистане у нас сейчас проходят службу 11 наших военнослужащих, все на разных должностях. У нас есть офицеры, которые расположены в Кабуле, это офицеры по безопасности, и наш центр в Герате в составе регионального тренировочно-совещательного командования "Запад". Там у нас есть две группы по разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам в составе итальянского военного контингента. Их задача ясна - это обеспечение движения автомобильных колонн в зоне ответственности, проверка местности на наличие самодельных взрывных устройств и другие важные задачи. Одним из задач НАТО является оказание помощи Афганским национальным силам безопасности. Это проведение занятий с группами разминирований Афганских национальных сил безопасности. Что касается наших офицеров по безопасности, их задача - это изучение ситуации безопасности и данных разведки о возможных угрозах, планирование маршрутов движения, разработка возможных вариантов действий личного состава относительно угроз, которые возникают в ходе выполнения заданий. В двух словах так.

Как часто проходит ротация?

Что касается персонала - это раз в год. Что касается контингентов, то сейчас принято решение о проведении ротации раз в 6 месяцев.

По выплатам. Вы говорили, что участие в миротворческих операциях - это также поступления в бюджет. Какие это поступления?

Что касается поступлений в бюджет. Компенсация поступает за участие в операциях по поддержанию мира и безопасности только от Секретариата ООН. То есть ООН возмещает средства за участие наших контингентов в таких операциях.

А НАТО не возмещает?

Ни НАТО, ни Европейский Союз не возмещают наше участие. Участие в операциях НАТО и Европейского Союза происходит за счет той страны, которая направляет свои подразделения или представителей для участия в этих операциях. Что касается цифр возмещений от Секретариата ООН, то у нас есть Закон Украины "О государственном бюджете", можно посмотреть, и там даже указано, что в 2018 году планируется получение за счет возмещений со стороны ООН 566 миллионов гривен. Это то, что должно поступить в качестве возмещения за участие наших подразделений. Могу сказать, что в 2017 году в государственный бюджет с учетом погашения задолженности фактически было возмещено 1 миллиард 127 миллионов ​​гривен.

А выплаты бойцам входят в эти суммы? Какая схема выплат военным?

Что касается персонала. Персонал, офицеры-наблюдатели, офицеры штабов миссий ООН получают возмещение и обеспечения от ООН. Украина здесь ничего не тратит. Что касается контингента, то да, Украина выплачивает денежное вознаграждение в иностранной валюте с соответствующим диапазоном, в зависимости от должности, которую занимают военнослужащие, и их звания. Это касается в том числе операций НАТО в Косово и Афганистане.

Раз участие в операциях НАТО не возмещается, сколько участие в этих операциях обходится Украине?

Я сейчас не готов ответить в абсолютных цифрах, потому что там очень много составляющих, таких как всестороннее содержание личного состава, поддержания жизнедеятельности, общие взносы, различного рода выплаты.

А что касается техники? Например, если в Конго поврежден вертолет, то кто это компенсирует?

Ремонт техники - это наша ответственность. То есть мы предоставляем нашу технику для выполнения задач в интересах миссии. За ее использование мы получаем возмещение. Однако проведение ремонта, пополнения запасов материально-технического обеспечения происходит за наши деньги.



Это возмещение входит в суммы, которые вы назвали?

Да.

В случае ранения или гибели бойца как получают компенсацию?

Есть фиксированные ставки возмещения в таких случаях. То есть в случае получения повреждения военнослужащий получает возмещение от ООН и Украины.

В случае его смерти или ранения такое возмещение получает непосредственно его семья.

Это касается всех операций и операций ООН в том числе?

В первую очередь это касается операций ООН.

О целесообразности участия украинских военных в международных миротворческих операциях. В нашей стране идет война. Почему мы отправляем военных в горячие точки в других странах? Ведь военнослужащие нужны здесь ...

Для Украины, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации, участие в международной миротворческой деятельности была, есть и будет одним из приоритетных направлений нашей внешнеполитической деятельности. То есть мы являемся ответственным международным игроком, у нас есть соответствующие обязательства в соответствии с международными соглашениями и договорами, которые мы заключили. Мы должны быть предсказуемым партнером, надежным, на которого можно положиться. Это первое. Во-вторых, безопасность в мире напрямую влияет на безопасность в том числе региональную, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы быть не только получателями этой общей безопасности, но и активными контрибьюторами. То есть наш вклад влияет на общую ситуацию с безопасностью в мире. Это важно.

Ну и кроме общеполитических, внешнеполитических задач и поддержания положительного имиджа Украины, мы выполняем определенные прагматические вещи. Наши военнослужащие выполняют различные задачи, которые улучшают их практические навыки, дают очень важный опыт. Например, согласно Минским договоренностям, мы не можем использовать нашу авиацию в зоне проведения операции Объединенных сил. Наш 18-й отдельный вертолетная отряд предоставляет прекрасную возможность нашим авиаторам, нашим военным летчикам получать, во-первых, налет часов, то есть совершенствовать свои навыки, а также использовать вооружение для поддержки операции миссии в очень тяжелых условиях, днем, ночью, в условиях высокогорья и так далее. Это практический опыт, который необходим затем для применения в том числе и в зоне проведения операции.

Наши саперы могут получить практический опыт работы на современном оборудовании, которое предоставляется нашими партнерами по операции. Это и соответствующая техника, защитное снаряжение, миноискатели и так далее. Это же оборудование поступает нам в рамках материально-технической помощи от наших партнеров. Мы там практически его используем, учимся, и соответствующим образом эти военнослужащие, которые ежедневно получают практический боевой опыт, потом возвращаются, и для нас очень важно, что они могут свои навыки передать другим военнослужащим. Затем они могут выступать в роли инструкторов, обучающих уже использованию этого оборудования. Знаете, вопрос, например, разминирования самодельных взрывных устройств - очень специфическая тема. Там целые каталоги создаются, какие взрывные устройства используются и какие новые методики используют террористы, подходы к проведению разминирования и другие вопросы. Это все очень полезно для нас. Там идет соответствующий обмен опытом, который мы потом практически используем в Украине во время разминирования, в том числе и в зоне проведения операции Объединенных сил. Это что касается наших подразделений.

Что касается штабных офицеров, речь идет о том, что мы переходим на стандарты НАТО. Офицеры, которые непосредственно работают или в штабах НАТО, или в штабах ООН, на практике осваивают эти стандарты. Они на практике видят изнутри суть этих стандартов. Слишком много людей говорят о стандартах НАТО, а практически не понимают, что стандарты и процедуры значат, чем они отличаются на практике от того нашего советского прошлого, которое было, от процедур, которые были приняты. Это, скажем так, наши послы, непосредственно этим всем овладевают, и потом могут это использовать уже здесь, у нас в Украине. Ну и последнее, что я говорил, это реальные поступления за их участие в таких операциях.

Эти средства идут в общий бюджет?

Возмещения идут в государственный бюджет, а не напрямую в бюджет Вооруженных сил Украины.



Если говорить о надежности Украины как партнера и последовательность в выполнении договоренностей, то насколько мы можем рассчитывать на ответный шаг наших партнеров? Насколько это может помочь размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе?

Не буду комментировать этот вопрос, потому что он находится в политической плоскости. Это вопрос не ко мне, это к политикам. Но наша надежность и предсказуемость является составляющей, которая в целом работает.