Экономические настроения в Украине в III кв.-2018 улучшились – Госстат

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в третьем квартале 2018 года составил 109,6% по сравнению со 104% и 108,8% соответственно во втором и первом кварталах этого года.

Согласно данным Госстата, зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%).

В то же время отмечается ухудшение потребительской уверенности (с -27,1% до -29,1%) и деловой уверенности в перерабатывающей промышленности (с -3,9% до -4,8%).

Госстат напоминает, что в третьем квартале 2017 года ИЭН составлял 103,9%, однако в четвертом снизился до 100,4%.

Ведомство напоминает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017-го.

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.

Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.

Госстат ретроспективно пересматривает показатель ИЭН. В частности, оперативно для первого квартала этого года он оценивал его в 110,1% по сравнению со 104,3% и 105% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2017 года, однако затем понизил свои оценки.

