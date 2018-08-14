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Экономические настроения в Украине в III кв.-2018 улучшились – Госстат
12:07 14.08.2018 |
Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в третьем квартале 2018 года составил 109,6% по сравнению со 104% и 108,8% соответственно во втором и первом кварталах этого года.
Согласно данным Госстата, зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%).
В то же время отмечается ухудшение потребительской уверенности (с -27,1% до -29,1%) и деловой уверенности в перерабатывающей промышленности (с -3,9% до -4,8%).
Госстат напоминает, что в третьем квартале 2017 года ИЭН составлял 103,9%, однако в четвертом снизился до 100,4%.
Ведомство напоминает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017-го.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
Госстат ретроспективно пересматривает показатель ИЭН. В частности, оперативно для первого квартала этого года он оценивал его в 110,1% по сравнению со 104,3% и 105% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2017 года, однако затем понизил свои оценки.
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