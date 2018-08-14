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Экспортеры придерживали продажу выручки 13 августа в расчете на еще более глубокую девальвацию гривны
23:49 13.08.2018 |
13 августа валютная торговля на межбанке завершилась подорожанием доллара на 7 копеек - до 27,3350-27,3850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Банкиры отмечали рост спроса на валюту и снижение валютного предложения - экспортеры придерживали продажу выручки в расчете на еще более глубокую девальвацию гривны.
«На рынке господствовали спекулятивные игры крупных участников, на фоне увеличения свободных остатков на корсчетах банков это закономерно повлекло за собой рост котировок», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нехватку предложения пытался перекрывать Нацбанк. Делал этот точечно. Первый раз регулятора заметили в Matching на старте торгов: продал до $10 млн. по 27,28 грн./$. А во второй - после двухчасовой паузы, когда «американца» отдавали по 27,35 грн./$ уже в большем объеме - до $20 млн. Это позволило удержать курс доллара ниже 27,50 грн./$, притом, что были все предпосылки для штурма этой отметки.
«Продажи регулятора позволяют лишь сдерживать девальвацию гривны, но не остановить ее. На наш рынок влияют не только внутренние, но и внешние факторы», - заверил председатель правления RwS bank Владислав Кравец. Потому финансисты даже не заикаются о курсовом откате.
«Завтра торги будут проходить в диапазоне 27,35-27,40 грн./$. К спекулятивному фактору на межбанке добавится еще и панический спрос наличного рынка, что продолжит раскачивание курса», - допустил Олег Куринной.
Единственное, на что остается надеяться - это на бюджетный период. Украинский бизнес обязан до 17 августа заплатить квартальные налоги, потому будет нуждаться в гривне. Но завтра это гривне не поможет. «Думаю, этот фактор более существенно начнет влиять на рынок ближе к 16 числу», - считает Куринной. Так что завтра финансисты снова будут рассчитывать на продажи НБУ.
«Под налоги экспортеры станут активнее продавать доллары и немного поддержат гривну. Но если сохранится напряженность на рынках развивающихся стран, то, думаю, гривна продолжит терять позиции. Сколько точно - пока сложно сказать. Но, полагаю, что выше 28,0 грн./$ котировки вряд ли пойдут», - резюмировал Владислав Кравец.
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