Киевские жилые дома будут ремонтировать по новым правилам

Денис Вергун / UBR.ua

Столичные власти уже разработали программу софинансирования, и в середине августа в Киевсовете должны рассмотреть соответствующий проект решения. Он заработает с 1 января 2019 года.

Именно со следующего года городские чиновники предлагают определять размер средств, выделяемых на софинансирование ремонтных работ, исходя из возраста жилого дома. Чем старше дом, тем большую часть расходов будет брать на себя город.

Власти столицы будут подталкивать жителей сравнительно новых многоэтажек бережливее относиться к своим подъездам и коммуникациям. Проект документа вводит следующую привязку при софинансировании капитальных ремонтов:

* если дому больше 50 лет, жителям придется оплачивать лишь 5% сметы ремонта;

* от 41 до 50 лет - 10%;

* от 31 до 40 лет - 15%;

* от 21 до 30 лет - 25%;

* от 10 до 20 лет - 30%.

Дома младше 10 лет вообще не смогут участвовать в программе софинансирования. Что и неудивительно, ведь, как правило, их состояние намного лучше остального киевского жилого фонда, который процентов на 70 состоит из панельных домов 70-80 гг. постройки.

Сейчас чинить парадные за деньги городского бюджета могут лишь ОСМД и жилищно-строительные кооперативы (по программе «70/30»), а в новых правилах на этот счет не будет никаких ограничений. В программе смогут участвовать любые столичные многоэтажки, без привязки к форме управления. Причем формат ремонта может быть самым разным - не только продвигаемые сейчас энергоэффективные мероприятия, но и ремонты капитального характера - от покраски стен до глобальной починки крыши.

Так или иначе, жильцам придется созвать общее собрание, решить, какие работы следует провести по дому, и подать соответствующую заявку. После чего к ним наведается городской «ревизор» и составит смету, которую потом нужно еще будет утвердить. В процессе, она может как увеличиться, так и уменьшиться. Прорабатывать все расчеты и руководить ремонтными работами будет КП «Киевжилспецэксплуатация».

Чаще всего жильцы скидываются на замену окон и дверей, ремонт подъездов и внутренних коммуникаций дома. Также были заявки на установку индивидуальных теплопунктов, но это дорого и организационно сложно, говорят эксперты. Как показывает практика, только 7% жильцов инициативны в вопросах жизни дома. Остальных нужно долго уговаривать, и вести постоянную агитацию.

По словам экспертов, около 60% заявок на ремонты приходит от ОСМД и ЖСК. Оставшихся 40% запросов поступает от собственников домов, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи. Но не все заявки могут обработать. До того, как в программу по капитальным ремонтам решили внести изменения, в КП «Киевжилспецэксплуатация» за 2017 год пришло больше 400 заявок от жителей столичных многоэтажек. Из 226 готовых смет, только 36 заявок было реализовано. Сметчики просто не справляются с таким объемом работ (в одной заявке от инициативной группы может быть от 3 до 8 видов работ).

«Где-то люди долго принимали решение, где-то долго ждали соответствующего распоряжения на выделение средств. А после принятия нового документа заявок определенно станет больше. Раньше подавалась идея передать функцию заказчика на КП «Дирекция по управлению и обслуживанию жилищного фонда г. Киева» в каждом районе. Управляющие компании лучше знают жилой фонд, который они эксплуатируют и обслуживают, понимают проблемы собственников и их решения. Но в процессе подготовки обновленного варианта программы, ее почему-то убрали. Если сейчас не передать функцию заказчика на управляющие компании, то далеко не каждый сможет физически успеть воспользоваться новыми возможностями», - заверил UBR.ua куратор программы софинансирования капитальных ремонтов в 2017 году от КП «Киевжилспецэксплуатация» Денис Скоренко.

К тому же, говорит эксперт, нужно учитывать, что уже сейчас ремонтные работы стали дороже минимум на 25% по сравнению с прошлым годом.

Например, в 2017 году средняя стоимость выполнения заявок составляла:

* замена окон и ремонт подъезда 9-этажного дома на Борщаговке - порядка 270-300 тыс. грн;

* в 3-4- этажном доме - 70-90 тыс. грн. Входит: обновление штукатурки, покраска стен на этажах, и укладка плитки входной группы включительно с первым этажом;

* капремонт входной группы жилого дома, замена окон на техническом этаже и 15-ти дверей на холодных переходах - 180 тыс. грн.

Самое дорогое удовольствие - это замена лифта. К примеру, лифт для 16-этажного дома обойдется порядка 1,5 млн грн. При 30-процентом софинансировании люди должны собрать порядка 450 тыс. грн.

А уболтать всех жильцов дома на крупные расходы - одна из сложнейших задач. Ведь у людей никогда нет денег. В тоже время под ремонтную программу нужно собрать 75% голосов собственников жилья.

«Как правило, жильцы хотят всего и сразу, но как только видят общий ценник, желание что-либо делать отпадает. Поэтому, есть смысл начинать с 1-3 мероприятий по дому, по которым и будет составлен ценник. Когда смета утверждена, соответствующие квитанции будут рассылаться по каждой квартире. Накопителем собранных средств выступит коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса». Деньги будут аккумулироваться на субсчетах, открытых в Ощадбанке. Весь процесс займет несколько месяцев», - рассказал UBR.ua советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

По словам эксперта, в будущем есть предложение перечислять деньги от города на расчетные счета юрлица, например, ОСМД. Ему же планируется передать и право выбора подрядчиков. Для этого подготовили отдельное постановление, которое еще нужно проголосовать депутатам Киеврады. За целевым использованием средств будет следить городской департамент строительства и ЖКХ. А пока он будет выступать распорядителем выделенных на ремонты средств.