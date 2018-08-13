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Кредитоспособность Украины зависит от поддержки МВФ, - Fitch
11:59 13.08.2018 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что поддержка Международного валютного фонда является ключевым фактором кредитоспособности Украины.
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
Отмечается, что задержки в программе МВФ остаются источником неопределенности, несмотря на ослабление инфляционного давления, смягчение экономических дисбалансов и снижение долговой поддержки суверенного кредитного профиля Украины.
Эта программа сотрудничества является ключевым фактором суверенной кредитоспособности, поскольку она смягчает низкую внешнюю ликвидность и снижает риски рефинансирования.
Повышение гибкости валютного курса и денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен и разумное банковское регулирование, способствовали улучшению макроэкономической стабильности.
В то же время Fitch отмечает, что низкая внешняя ликвидность - ключевая слабость суверенного кредита.
Гибкость обменного курса и умеренные внешние дисбалансы должны ограничивать краткосрочное давление платежного баланса, но программа МВФ является ключом к сохранению международных резервов и увеличению объема платежей по суверенным долгам.
"Пенсионная реформа, обновленный законопроект о приватизации и принятие закона о создании независимого суда по борьбе с коррупцией, включая поправку для выполнения международных обязательств, подчеркивают усилия правительства по доработке обзора. Основными нерешенными вопросами являются потенциальные изменения в бюджете 2018 года для достижения 2,5% дефицита ВВП в рамках программы и корректировки тарифов на отопление в домашних хозяйствах", - сообщает Fitch.
Во второй половине 18-го года показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, потребуется выполнить недооценку расходов для достижения целевого показателя дефицита.
Агентство отмечает, что сохранение цен на газ для населения было расширено в июле в течение месяца, и обсуждения по тарифной формуле продолжаются, но будут осложнены политическими соображениями, учитывая приближающийся отопительный сезон и выборы, которые должны быть проведены в 2019 году.
Завершение пересмотра программы сотрудничества позволит выплатить четвертый транш МВФ (возможно, 1,9 млрд долларов), увеличить резервы и разблокировать другие многосторонние и потенциально рыночные финансовые средства.
Fitch не ожидает, что дальнейшие выплаты МВФ превысят четвертый транш, поскольку программа завершается в начале 2019 года.
Однако продолжение взаимодействия с МВФ и международными партнерами будет иметь важное значение для поддержания улучшений макроэкономической стабильности, ограничения реформ и безопасный доступ к официальному и рыночному финансированию.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что главным риском для банковского сектора является промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом.
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