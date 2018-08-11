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10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
23:57 10.08.2018 |
Курс доллара на межбанке подпрыгнул еще на 15 копеек, и остановился вечером в рамках 27,28-27,32 грн./$, сообщил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. За неделю «американец» поднялся на 20 копеек.
В течение дня котировки достигали даже 27,38 грн./$, так что 27,32 грн./$ - еще не самый плохой результат для финиша недели. Чтобы выйти на него, Нацбанку, по оценкам казначеев, пришлось выбросить на продажу порядка $30 млн. В течение дня они поднимали свой ценник вслед за рынком - с 27,20 грн./$ до 27,30 грн./$. Тем не менее не удовлетворил весь спрос на валюту.
Активная скупка доллара на торгах идет по ранее озвученным причинам, новых не прибавилось:
* Растущий наличный спрос: на межбанке скупают валюту под пополнение касс.
* Отложенный спрос на доллар с прошлой и позапрошлой недели, когда заявки на покупку снимались на пиках подорожания валюты.
* Закупки импортеров под текущие и будущие проплаты по контрактам.
«Ощущается активация закупки валюты импортерами для предоплаты контрактов», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Во компаниях контрактуют осенние поставки импортных товаров (от продуктов питания до продукции легпрома) с курсовым запасом - по 27,50-27,80 грн./$. Потому спокойно сейчас закупаются на межбанке по 27,32 грн./$ под осенние проплаты.
Глубоко укореняется и наличная тенденция: живой доллар скупают не только фермеры, получившие гривну за зерно, а также городские жители, которые стараются приобрети лишние $200-300, но еще и вкладчики. По мере окончания сроков гривневых вкладов, люди конвертируют всю сумму в валюту, и снова вкладывают ее на счет. Потому речь идет не о сотнях, а о тысячах долларов.
И, как водится, на этой ситуации стараются заработать экспортеры, которые снова стали придерживать валютную выручку, чтобы сильнее раскачать котировки. Казначеи хором говорят о сокращении валютного предложения. Примером сегодняшнего дня стал некогда ключевой продавец доллара - Приватбанк, который был замечен в достаточно активных закупках доллара.
Банки дороже менял
Сразу на 15 копеек 10 августа подскочила средняя стоимость доллара на продаже людям в банковских обменниках - до 27,40-27,50 грн./$. В этом диапазоне работало большинство крупных банков: Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ.
Дешевле 27,31 грн./$ валюту людям не предлагали, а максимальный ценник достигал 27,90 грн./$.
При этом выкупали доллар у людей в рамках 26,80-27,35 грн./$.
У менял на черном рынке «американец» сегодня был куда дешевле. Утром они начинали торговать в рамках 27,26-27,33 грн./$, и к полудню приподнялись к 27,28-27,36 грн./$. Но говорят, что бешенного валютного спроса барыги сегодня не ощущали, и двигали свои ценники вслед за банковскими обменниками. К 15 часам они работали в рамках 27,32-27,40 грн./$, а к вечеру остановились в рамках 27,32-27,41 грн./$.
На понедельник пока дают неутешительные прогнозы.
«Скорее всего, 13 августа мы увидим старт межбанка в рамках 27,25-27,35 грн./$. Будет ли расти валютное предложение под увеличивающийся спрос - пока рано судить. Хотя по логике должно. Бизнесу предстоит до 17 числа уплатить квартальные налоги, так что он будет нуждаться в гривне, и станет активнее конвертировать свою валютную выручку», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В тоже время финансисты не рискуют давать оптимистические оценки по укреплению гривны.
«Тяжело делать прогноз на следующую неделю. Коррекционное движение вниз не реализовалось, внешний фон негативен. Это с одной стороны, а с другой стороны на следующей неделе уплачиваются квартальные налоги. Посмотрим, что победит», - заметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Олег Куринной спрогнозировал на понедельник работу межбанка в рамках 27,25-27,35 грн./$, а на неделю - 27,20-27,40 грн./$. Пеняя на скромные возможности Нацбанка.
«К сожалению ресурсные возможности регулятора тоже не безграничны, и он не сможет категорично повлиять на курс доллара на следующей неделе. Поэтому тенденция к спекулятивным колебаниям курса на межбанке на фоне роста спроса на наличном рынке сохранится», - резюмировал Куринной.
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