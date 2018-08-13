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Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
23:38 10.08.2018 |
Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений прав украинских политзаключенных.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в Facebook.
"Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", - написал Лещина.
По его словам, в заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений.
В заявлении правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно:
- Ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения);
- Ст. 5 (личная свобода)
- Ст. 6 (справедливый суд)
- Ст. 8 (уважение личной и семейной жизни);
- Ст. 10 (свобода выражения)
- Ст. 13 (эффективное средство защиты);
- Ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей других чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении украинских граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам.
"Касательно Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья", - добавил Лещина.
Ранее в минюсте рассказали, что подадут новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.
12 июля представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что 25 июля Украина ожидает от РФ официального ответа на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных.
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