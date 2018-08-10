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Прокуратура открыла дело в связи с вынесением судьей неправосудного решения в деле Кернеса - Стрижевская
15:30 10.08.2018 |
Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, заявила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская.
"Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)", - сказала А.Стрижевская на брифинге в пятницу в Киеве.
Она выразила недоумение решением суда, который закрыл уголовное производство в отношении Г.Кернеса и его охранников.
"Никто не отказывался от обвинения", - подчеркнула замгенпрокурора.
При этом А.Стрижевская сообщила, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение Киевского райсуда Полтавы.
"Не думаю, что это законное решение", - указала она.
Как сообщалось, ранее в пятницу судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.
"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", - говорится в решении, оглашенном А.Антоновым в пятницу.
В мотивировочной части документа отмечается, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей в судебные дебаты нарушает принцип соревновательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения к человеческому достоинству.
"Поскольку судом исчерпаны возможности обеспечения участия прокуроров и потерпевших в такой важной стадии судебного процесса, как судебные дебаты, суд лишен возможности принять окончательное решение по сути обвинения, поэтому следует обратиться к возможности применения аналогии права в уголовном процессе", - говорится в решении суда.
Проанализировав нормы национального и международного права, суд пришел к выводу, что уголовное производство следует закрыть.
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.
Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 УК Украины.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
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