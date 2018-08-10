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Пекарі вважають нісенітницею подорожчання хліба на 30%
13:56 10.08.2018 |
Інформація про можливе подорожчання хліба на 30%, яка упродовж останнього тижня тиражується у ЗМІ, нне відповідає дійсності. Про це сказав журналістам генеральний директор - голова Ради об'єднання "Укрхлібпром" Олександр Васильченко після підписання між учасниками зернового ринку та Міністерством аграрної політики і продовольства.
"Ми розуміємо, що ціна в Україні на будь-який товар не може бути стабільною. Усі ціни будуть рости", - сказав він, зазначивши, що ціни поступово будуть наближатися до внутрішньоєвропейських.
Але, на його переконання, ніяких стрибкоподібних змін не відбуватиметься. "І та цифра у 25-30% жодним чином не відповідає дійсності", - додав він.
Він нагадав, що за останній рік ціни на хліб зросли в межах загальної інфляції - на 7%.
У свою чергу президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Череда також вважає значно завищеними прогнози щодо зростання ціни хлібу на 30%.
Він зазначив, що зараз дійсно відбувається подорожчання зерна і муки, але остаточні дані щодо врожаю і якості врожаю будуть остаточно відомі лише в жовтні місяці. "Зерно повинно хоча б місяць полежати, щоб ми могли як хлібопекарники говорити про якість борошна", - сказав він.
Припущення про те, що Україна буде завозити борошно з Казахстану Череда назвав "маразмом".
Нагадаємо, на минулому тижні у ЗМІ з'явилися прогнози про те, що дефіцит якісного зерна на ринку може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів на 30%.
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