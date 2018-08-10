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Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах
12:02 10.08.2018 |
Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах.
Об этом сказал судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, передают Українськi Новини.
Он огласил решение суда, в котором указано, что орган следствия обвинял Кернеса и 2 его охранников в похищении и избиении двух активистов Евромайдана - Сергея Ряполова и Александра Кутянина в январе 2014 года.
Дело против харьковского мэра рассматривалось в суде с мая 2015 года.
Было проведено 75 заседаний, на которых допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемые, а также исследованы все доказательства.
Суд планировал 2 июля текущего года начать дебаты и вынести приговор.
Но на дебаты не явилась сторона обвинения.
Ни один из 19 прокуроров в процессе не являлся на назначенные дебаты в течение июля.
"Сторона обвинения пыталась переложить груз доказывания совершения обвиняемыми преступления на суд, а это категорически недопустимо!", - заявил судья.
Он назвал действия прокуратуры неуважением к суду.
Более того, судья Антонов подчеркнул, что руководство Генеральной прокуратуры никак не отреагировал на его жалобы на прокуроров, игнорирующих стадию дебатов.
В итоге суд решил, что такие действия прокуратуры означают отказ от обвинения и постановил закрыть дело против Кернеса.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как сообщали Українськi Новини, в мае 2015 года Киевский районный суд Полтавы начал рассмотрение дела по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в угрозах убийства, пытках и похищении.
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