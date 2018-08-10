Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах.

Об этом сказал судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, передают Українськi Новини.

Он огласил решение суда, в котором указано, что орган следствия обвинял Кернеса и 2 его охранников в похищении и избиении двух активистов Евромайдана - Сергея Ряполова и Александра Кутянина в январе 2014 года.

Дело против харьковского мэра рассматривалось в суде с мая 2015 года.

Было проведено 75 заседаний, на которых допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемые, а также исследованы все доказательства.

Суд планировал 2 июля текущего года начать дебаты и вынести приговор.

Но на дебаты не явилась сторона обвинения.

Ни один из 19 прокуроров в процессе не являлся на назначенные дебаты в течение июля.

"Сторона обвинения пыталась переложить груз доказывания совершения обвиняемыми преступления на суд, а это категорически недопустимо!", - заявил судья.

Он назвал действия прокуратуры неуважением к суду.

Более того, судья Антонов подчеркнул, что руководство Генеральной прокуратуры никак не отреагировал на его жалобы на прокуроров, игнорирующих стадию дебатов.

В итоге суд решил, что такие действия прокуратуры означают отказ от обвинения и постановил закрыть дело против Кернеса.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2015 года Киевский районный суд Полтавы начал рассмотрение дела по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в угрозах убийства, пытках и похищении.