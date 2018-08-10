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СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде
08:56 10.08.2018 |
Оперативники Службы безопасности задержали подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде, который произошел в феврале, подозреваемый взят под стражу.
Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.
Отмечается, что подозреваемого в организации подрыва "Общества венгерской культуры Закарпатья" задержали 8 августа.
В четверг, 9 августа, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
27 февраля на подоконник здания было установлено и взорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению в подрыве задержаны трое украинцев, один - в Черкассах, двое - в Кропивницком.
Ранее, 4 февраля, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ.
В мае следственным отделом Службы безопасности Украины в Закарпатской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух напавших на "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Действия подозреваемых квалифицированы как подготовка к диверсии, теракт, приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц.
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