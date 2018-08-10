Amazon на горизонте. Зачем Розетка покупает главного конкурента

Стас Юрасов, Антон Кобылянский / LIGA.net

Крупнейший интернет-магазин Розетка делает смелый и явно недешевый шаг - инвестирует в конкурента. К чему готовится компания?

В ближайшее время в Украине произойдет сделка года в сфере интернет-торговли. Два крупнейших в стране маркетплейса - Rozetka.ua и Prom.ua - объединятся.

Как сообщил вчера СЕО и основатель Розетка Владислав Чечеткин, его компания запланировала выкупить долю Naspers (мажоритарный пакет акций - Ред.) в группе компаний EVO. В нее, помимо гиганта Prom.ua, входят также такие проекты как Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua и другие. Доля основателей EVO - Николая Палиенко, Дениса Горового и Тараса Мурашко - трансформируется в долю в объединенной компании (Розетка+EVO). Одним из основных ее акционеров будет инвесткомпания Horizon Capital, которая в 2015 году вложилась в Розетку.

Большие цифры

Крупнейший на рынке интернет-магазин в последние годы постепенно трансформируется в гибрид магазина и маркетплейса. Если первый закупает товары за свои деньги и продает их на своем сайте, то второй живет от комиссионного дохода за размещение товаров других продавцов. "Анализируя высказывания Владислава Чечеткина относительно продаж в черную пятницу и данные посещаемости сайта, можно оценить товарооборот Розетка на уровне $300-400 млн в год", - предполагает эксперт рынка и экс-директор по маркетингу группы Алло Евгений Резуев.

Товарооборот маркетплейсов компании EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) за прошлый год - 14,2 млрд грн. Ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов.

Чтобы сделка состоялась, ее должен еще одобрить АМКУ. Участники пока не комментируют финансовых деталей. Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий говорит, что рыночные мультипликаторы при подобных сделках в этой сфере сейчас составляют порядка 0,5-0,6 от продаж за последние 12 месяцев. То есть, чтобы понять, сколько стоит компания, их объем нужно умножить на эти цифры. Паращий уточняет, что этот коэффициент можно применить только для комиссионного дохода, а не оборота всех продавцов маркетплейса. Но деталей о прибыли и доходе в EVO не раскрывают. Учитывая то, что средняя комиссия за продажу на маркетплейсе может составлять несколько процентов, группа компаний могла быть оценена в сотни миллионов гривень.

Для чего Розетке EVO?

"Достаточно давно у Розетки сложился имидж монстра, которая мешает развиваться малым бизнесам, давит поставщиков и так далее. Это не совсем так", - рассказывал во время своего майского выступления на iForum Чечеткин. Он признался, что очень сильно боялся запускать маркетплейс, потому что думал, что мелкие продавцы подпортят его интернет-магазину репутацию - их качество услуг будет ниже. Но в первом квартале 2018 года 28% всех единиц товара уже было доставлено клиентам Розетки ее продавцами-партнерами. Их уже тысячи. Оказалось, что в гонке за выживание малые и средние бизнесы торгуют очень хорошо. И Розетке есть чему у них поучиться. Она даже купила большой склад, чтобы ее партнеры могли размещать там свои товары. За каждую успешно завершенную продажу маркетплейс получает от 3% от сделки.

Если Розетка теперь купит маркетплейсы EVO, ее сеть продавцов-партнеров, а также опыт взаимодействия с ними многократно вырастет. И это будет логичным шагом в развитии для бизнеса Чечеткина. К тому же, на рынке маркетплейсов практически не останется конкурентов, и группа компании будет на нем единственным крупным игроком.

Подготовка к чему-то большему?

Сделка Розетки и EVO выглядит вполне логично с точки зрения развития бизнеса. Но остается один вопрос: откуда у покупателя такие деньги? В Horizon Capital, которая могла бы помочь с финансированием, комментировать этот вопрос отказались.

Сразу несколько игроков выдвинули альтернативную версию относительно цели инвестиции: Розетка готовится к более крупной сделке, в которой объектом поглощения может выступить она сама. В этом почти уверен глава онлайн-департамента Helen Marlen Group Алексей Кавицкий. Еще в феврале он где-то разузнал, что выйти на наш рынок готовится мировой e-commerce гигант Amazon, и написал об этом на Facebook.

Кавицкий не одинок в своих предположениях. "В свете давних слухов об Amazon и ее заходе в наш регион, кажется, что это (сделка с EVO - Ред.) предпосылки для того, чтобы подороже им продаться. Не только с точки зрения наращивания капитализации, но и с точки зрения того, что на рынке больше не будет других участников, которых мог бы купить в теории Amazon", - рассуждает управляющий партнер F.ua Дмитрий Покотило.

Есть участники рынка, которые отказываются верить в такое будущее. Как думает Евгений Резуев, специфика бизнеса любого национального e-commerce игрока такова, что он вряд-ли будет понятен и привлекателен как объект поглощения для Amazon. "Да и Украина в целом в силу сравнительно небольшого внутреннего рынка, наполненного непонятно как ввезенными товарами, не будет интересна для таких системных компаний", - добавляет он. По словам директора Укрпочты Игоря Смелянского, на пути прихода Amazon в Украину есть одно серьезное препятствие - контрабанда.

Дмитрий Покотило делает еще одно предположение: возможно, Розетка готовится к выходу на биржу.