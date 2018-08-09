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Чем грозит киевскому Динамо зарплатный скандал
19:47 09.08.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) проверит информацию об официальных зарплатах в футбольном клубе "Динамо" (Киев). Интерес налоговиков вызвало интервью парагвайского полузащитника киевлян Гонсалеса месячной давности, в котором он заявил, что получает в Динамо $110 000 в месяц. По информации УП, официальная зарплата Гонсалеса в "Динамо" - менее 20 000 грн. Столичный клуб в очередной раз подозревают в нарушении трудового законодательства.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ
"Динамо" попадает в зарплатные скандалы не в первый раз.
В 2015 году гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин заявил, что в 2012 году столичный клуб заплатил всего $44 000 подоходного налога с зарплат футболистов, в то время как "Шахтер" - более $12 млн.
Тогда представители "Динамо" отказались комментировать слова Палкина, сказав, что этим должны заниматься налоговики.
При этом у самих горняков тоже не все гладко. Ранее сайт Чемпион опубликовал зарплатную ведомость ФК "Шахтер". Оказывается, игроки донецкого клуба получают зарплату в несколько раз превышающую зарплату руководящего состава. Например, Палкин в конце 2016 года получал зарплату чуть больше $2000 в месяц - в шесть раз меньше молодого форварда Шахтера Андрея Борячука.
В 2016 году издание Espreso получило справку об официальных зарплатах игроков киевского "Динамо" за 2013-2015 гг., составленную на основании данных ГФС. Согласно ей, официальная зарплата топ-игроков вроде Андрея Ярмоленко в год чуть превышала 200 000 грн. Футбольные издания называли Ярмоленко одним из самых высокооплачиваемых игроков в УПЛ. Его доход охценивали в $5 млн.
Журналисты подсчитали, что с 2013-го по 2015 гг. клуб выплатил игрокам и главному тренеру 15,4 млн. грн. официальной зарплаты. В госбюджет было уплачено 2,3 млн. грн. налогов. Фактически же игрок в среднем получал $700 000-800 000 в год. В таком случае сумма, укрытая от налогов руководством клуба, за три года могла достигнуть $30 млн.
КАК РАЗВИВАЛОСЬ
В конце мая этого года УП, ссылаясь на зарплатную ведомость клуба, писала, что официально футболисты получают от 13 000 до 20 000 грн в месяц. Самыми дорогими игроками столичного клуба на январь 2018 года были Олег Гусев, Денис Гармаш и Евгений Хачериди с зарплатой 20 200 грн. По неофициальной информации, в последний год зарплата Гусева была на уровне $50 тыс.
По данным источиков издания, Сергей Сидорчук зарабатывает "в белую" чуть больше 20 тыс. грн в месяц, а "в конверте" - €1 млн в год (более 80 000 евро в месяц).
Согласно ведомости, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич за свою работу получает в 18 000 грн в месяц.
Как стало известно накануне, ГФС направила информацию о зарплатах динамовцев в Офис крупных налогоплательщиков.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Столичный клуб должен в течение двух недель предоставить свои объяснения, а потом его налоговые документы начнут проверять.
С 1 января в Украине ужесточились штрафные меры за нарушение трудового законодательства. Теперь за зарплату "в конвертах" ответственность несут как юрлица, так и физлица-предприниматели, за каждого работника отдельно. Штраф за укрытие зарплаты от налогов составляет 30 минимальных зарплат, то есть, чуть более 100 000 грн.
Из-за зарплат "в конвертах" экономика теряет десятки миллиардов гривень. И дело не только в недобросовестных работодателях. Каждый работодатель платит с зарплатыболее 40% налогов и сборов. Соответственно, чтобы заплатить "белую" зарплату в 10 000 грн., работодатель должен заложить в фонд зарплаты более 14 000 грн. Многим предпринимателям это не под силу. Выбор небольшой - уходить в тень или закрывать бизнес.
Украинский футбол никогда не был прибыльным бизнесом. Финансовый успех клубов УПЛ напрямую зависит от благосостояния их собственников. О финансовых проблемах братьев Суркисов говорят давно. Но это не мешает клубу содержать дорогостоящих игроков. Цена вопроса - миллионы гривень, котрых мог не досчитаться бюджет.
Каким может быть развитие ситуации? Даже самые грубые подсчеты показывают, что собственникам клуба намного приятнее будет платить штрафы, чем "отбеливать" зарплаты футболистов.
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