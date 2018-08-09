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В июле дефляция составила 0,7%
18:55 09.08.2018 |
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.
По данным ведомства, в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.
Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась до "минус" 0,1% с нуля в июне.
С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%. В годовом измерении рост индекса замедлился до 8,8% с 9% по итогам июня.
Как сообщило статведомство, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2018 года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%, больше всего - на 12,4-7,6% - овощи, фрукты и яйца, на 1,1-0,2% снизились цены молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину.
В то же время на 1,9-0,7% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 4,2%, канализацию – на 2,8%, водоснабжение – на 2,2%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%. В то же время на 0,3% подешевели топливо и масла.
Индекс цен потребителей в июле 2018г, %
|июль 2018 к июню 2018
|июль 2018 к декабрю 2017
|июль 2018 г. к июлю 2017
|январь-июль 2018 к январю-июлю2017
|Индекс потребительских цен
|-0,7
|3,6
|8,9
|12,1
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-1,9
|2,1
|7,1
|14,2
|Продукты питания
|-2,0
|2,1
|7,2
|14,6
|Хлеб та хлебопродукты
|0,8
|4,9
|9,3
|9,1
|Хлеб
|1,0
|8,3
|17,8
|18,2
|Макаронные изделия
|0,7
|6,2
|10,4
|10,0
|Мясо и мясопродукты
|0,2
|4,2
|12,0
|22,5
|Рыба та рыбопродукты
|0,7
|7,8
|5,7
|3,4
|Молоко
|-1,1
|-4,9
|14,9
|17,5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|-0,1
|2,0
|13,3
|14,8
|Яйца
|-7,6
|-26,0
|56,1
|59,8
|Масло сливочное
|-0,4
|2,4
|15,4
|16,6
|Масло подсолнечное
|-0,1
|1,0
|2,5
|3,1
|Фрукты
|-11,1
|0,7
|-10,0
|20,2
|Овощи
|-12,4
|4,8
|-16,0
|6,5
|Сахар
|1,9
|-4,6
|-18,5
|-16,4
|Безалкогольные напитки
|0,4
|3,3
|5,4
|5,6
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,8
|11,0
|18,5
|19,6
|Одежда и обувь
|-4,6
|-3,1
|2,2
|1,7
|Одежда
|-4,3
|-3,3
|1,6
|1,3
|Обувь
|-5,2
|-2,8
|3,0
|2,3
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|2,2
|4,6
|6,7
|Содержание и ремонт жилья
|0,4
|5,7
|10,5
|10,0
|Водоснабжение
|2,2
|9,3
|13,3
|18,1
|Канализация
|2,8
|9,2
|12,2
|14,3
|Содержание домов и придомовых территорий
|4,2
|19,0
|23,6
|39,4
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|6,7
|Природный газ
|0,0
|0,0
|0,2
|0,8
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,0
|3,2
|3,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,2
|4,5
|6,4
|5,5
|Здравоохранение
|0,0
|4,7
|8,2
|8,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|-0,1
|3,9
|7,2
|7,7
|Амбулаторные услуги
|0,3
|7,5
|12,8
|14,1
|Транспорт
|0,7
|6,1
|15,4
|15,1
|Топливо и масла
|-0,3
|4,1
|19,0
|19,0
|Транспортные услуги
|3,1
|14,7
|21,2
|19,5
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,2
|17,7
|8,5
|8,7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|3,6
|14,5
|22,6
|20,8
|Связь
|-0,2
|6,0
|8,9
|9,8
|Отдых и культура
|0,2
|2,4
|3,7
|4,4
|Образование
|0,2
|2,7
|15,4
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|1,0
|6,9
|15,3
|16,5
|Разные товары и услуги
|0,8
|1,8
|9,4
|8,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
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