В июле дефляция составила 0,7%

Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

По данным ведомства, в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.

Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась до "минус" 0,1% с нуля в июне.

С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%. В годовом измерении рост индекса замедлился до 8,8% с 9% по итогам июня.

Как сообщило статведомство, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2018 года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%, больше всего - на 12,4-7,6% - овощи, фрукты и яйца, на 1,1-0,2% снизились цены молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину.

В то же время на 1,9-0,7% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 4,2%, канализацию – на 2,8%, водоснабжение – на 2,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%. В то же время на 0,3% подешевели топливо и масла.



Индекс цен потребителей в июле 2018г, %

июль 2018 к июню 2018 июль 2018 к декабрю 2017 июль 2018 г. к июлю 2017 январь-июль 2018 к январю-июлю2017 Индекс потребительских цен -0,7 3,6 8,9 12,1 Продукты питания и безалкогольные напитки -1,9 2,1 7,1 14,2 Продукты питания -2,0 2,1 7,2 14,6 Хлеб та хлебопродукты 0,8 4,9 9,3 9,1 Хлеб 1,0 8,3 17,8 18,2 Макаронные изделия 0,7 6,2 10,4 10,0 Мясо и мясопродукты 0,2 4,2 12,0 22,5 Рыба та рыбопродукты 0,7 7,8 5,7 3,4 Молоко -1,1 -4,9 14,9 17,5 Сыр и мягкий сыр (творог) -0,1 2,0 13,3 14,8 Яйца -7,6 -26,0 56,1 59,8 Масло сливочное -0,4 2,4 15,4 16,6 Масло подсолнечное -0,1 1,0 2,5 3,1 Фрукты -11,1 0,7 -10,0 20,2 Овощи -12,4 4,8 -16,0 6,5 Сахар 1,9 -4,6 -18,5 -16,4 Безалкогольные напитки 0,4 3,3 5,4 5,6 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,8 11,0 18,5 19,6 Одежда и обувь -4,6 -3,1 2,2 1,7 Одежда -4,3 -3,3 1,6 1,3 Обувь -5,2 -2,8 3,0 2,3 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 2,2 4,6 6,7 Содержание и ремонт жилья 0,4 5,7 10,5 10,0 Водоснабжение 2,2 9,3 13,3 18,1 Канализация 2,8 9,2 12,2 14,3 Содержание домов и придомовых территорий 4,2 19,0 23,6 39,4 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 6,7 Природный газ 0,0 0,0 0,2 0,8 Горячая вода, отопление 0,0 0,0 3,2 3,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,2 4,5 6,4 5,5 Здравоохранение 0,0 4,7 8,2 8,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование -0,1 3,9 7,2 7,7 Амбулаторные услуги 0,3 7,5 12,8 14,1 Транспорт 0,7 6,1 15,4 15,1 Топливо и масла -0,3 4,1 19,0 19,0 Транспортные услуги 3,1 14,7 21,2 19,5 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,2 17,7 8,5 8,7 Пассажирский автодорожный транспорт 3,6 14,5 22,6 20,8 Связь -0,2 6,0 8,9 9,8 Отдых и культура 0,2 2,4 3,7 4,4 Образование 0,2 2,7 15,4 15,3 Рестораны та гостиницы 1,0 6,9 15,3 16,5 Разные товары и услуги 0,8 1,8 9,4 8,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат