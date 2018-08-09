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В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций по «делу Скрипалей»
16:32 09.08.2018 |
Новые санкции, которые США планируют ввести против Российской Федерации за незаконное использование ею химического оружия, будут введены в два этапа, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такой практики.
Об этом заявил в беседе с журналистами высокопоставленный представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды", принимавший участие в этом брифинге.
Чиновник подтвердил информацию СМИ, что поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипалей" - то есть отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок", совершенное в Великобритании весной, а также недавнее отравление еще двух британских граждан и гибель одной из жертв. Кроме того, в санкционном решении упоминается о биологическом оружии, запрещенном к использованию международными конвенциями.
Санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.
"Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-либо компании", - заявил дипломат, комментируя информацию о направленности санкций против конкретных государственных компаний, например пассажирских авиакомпаний из России.
Однако в случае отказа РФ от сотрудничества санкции будут усилены.
"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, облегчены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не начнется, США введут второй раунд санкций", - цитирует дипломата корреспондент "Европейской правды".
Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этого санкционного давления:
- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права
- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем
- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.
Соединенные Штаты Америки еще не принимали решения о том, что войдет во второй этап санкций против РФ.
Перечень вариантов ограничений предусмотрен законодательством, пояснили в Госдепе.
"Я не могу предсказать, какие из этих ограничений будут введены. Но если это придется делать, то это, безусловно, будут значительно более драконовские ограничения, чем те, что мы вводим на первом этапе. Спектр (второго этапа санкций) безусловно будет шире", - заявил американский дипломат.
"(Перечень вариантов санкций в рамках второго этапа) включает использование влияния США для того, чтобы прекратить предоставление России каких-либо кредитов и помощи со стороны международных финансовых института и американских банков. Это может включать дополнительные ограничения на экспорт и импорт, а также снижение уровня или приостановление дипломатических отношений. Также второй раунд санкций может включать различные ограничения авиационной деятельности", - перечислил представитель Госдепа.
Он напомнил, что решение о втором этапе санкций будет принято в случае, если Россия в течение 6 месяцев не даст согласия на сотрудничество в противодействии незаконному использованию химического и бактериологического оружия. Только после этого будет приниматься решение о конкретных мерах в рамках второго этапа санкций.
"Если не будет выполнения требований, определенных санкционным решением, мы должны провести тщательную оценку влияния возможных шагов", - пояснил дипломат.
Соединенные Штаты в среду объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании.
На фоне объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.
Кремль считает неприемлемым введение санкций США, однако пока считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва сделает в ответ.
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