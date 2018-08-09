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США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей
08:12 09.08.2018 |
США введут новые санкции в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте Госдепартамента США.
По оценке американских властей, правительство РФ применило химическое оружие, нарушив международное право, и сделало это в отношении собственных граждан, отмечается в сообщении. С этим и связано введение штрафных мер.
Ожидается, что санкции вступят в силу 22 августа. Какие именно меры будут применены, в Госдепе не уточняют. По данным телеканала NBC , ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Сейчас вопрос о поставках таких приборов решается в каждом отдельном случае. Новые штрафные меры могут предотвратить в будущем экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов, передает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.
Вскоре Москву может ждать второй раунд санкций
По данным NBC, если Москва в течение трех месяцев не предоставит "надежных гарантий" того, что не будет впредь использовать химическое оружие, и не согласится на допуск инспекторов ООН, то ее ожидает второй раунд санкций. В таком случае может быть понижен уровень дипломатических отношений между странами, введен запрет на рейсы "Аэрофлота" в США и отменен "почти весь импорт и экспорт", сообщает телеканал.
В посольстве РФ в Вашингтоне обвинили США в объявлении "драконовских" санкций без предоставления доказательств, которые бы обосновали новые штрафные меры.
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