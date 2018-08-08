Священникам Русской православной церкви отказывают в визах в Грецию

Анастасия Голубева, Светлана Рейтер / Би-би-си

Несколько священников Русской православной церкви пожаловались на проблемы с получением шенгеснких виз через консульство Греции. Как выяснила Би-би-си, это связано с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за возможной автокефалии Украинской церкви - созданием на Украине новой православной церкви под патронажем Константинополя.

О том, что у священников РПЦ возникают проблемы с получением греческих виз, стало известно на этой неделе.

Настоятель храма Сергия Радонежского в Москве Виктор Биксей рассказал РИА Новости и РБК, что хотел вместе с семьей поехать на Афон, но ему пришел отказ в шенгенской визе с формулировкой "нет обоснований пребывания на территории Греции".

"У нас был куплен тур, оплачены билеты, забронирована гостиница. Моей матушке (жене) и шестерым детям дали визу, а мне нет. Я дважды подавался. Оба раза - отказ. Последний раз было полторы недели назад", - рассказал Биксей Би-би-си.

В конце июля в визе отказали еще одному московскому священнику, заместителю главы церковного отдела по благотворительности и социальному служению Александру Алешину. Он рассказал Би-би-си, что уже был Греции много раз и никогда не получал отказов в визах.

По словам Алехина, он слышал от других священников, что русским священнослужителям могут отказать в визе на Афон, поэтому собрался поехать "по другим святыням" с мамой.

"Мы с мамой в июле купили путевки, оплатили гостиницу и билеты. Я честно указал в анкете, что являюсь сотрудником синодального отдела, предоставил справку о доходах. Маме визу дали, а мне отказали в конце июля. Я поражён такой дискриминацией", - рассказал священник.

Краснодарский священник Василий Плиска рассказал РБК, что запрашивал у греческого консульства визу для многократного въезда, но получил краткосрочную на 45 дней. Плиска рассказал Би-би-си, что хотел поехать на Афон. "Это решение греческого правительства, давали раньше на 2-3 года, а сейчас дали на 45 дней. Это не единичный случай, всем священникам так дают", - сказал Би-би-си Плиска.

О подобной проблеме в начале августа написал на своей странице в "Фейсбуке" церковный публицист, священник Владимир Вигилянский. По словам священника, в мае он с женой подал документы на получение трехлетней шенгенской визы через греческое консульство.

"25 мая мы получили в визовом центре паспорта с визами - жене дали на три года, а мне - только на месяц. Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта, почему так? Девушка ответила: "Зря вы написали, что вы священник. Если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года", - рассказал Вигилянский.

Представитель греческого консульства в Москве отказался отвечать на вопросы Би-би-си.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

При чем тут Греция?

О том, что проблемы с визами у священников связаны с процессом автокефалии на Украине, Би-би-си рассказал источник в РПЦ и подвердил источник, близкий к Константинополю.

"Константинопольский патриархат борется с Русской церковью за влияние в православном мире", - сказал источник в РПЦ. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас "острые отношения из-за Украины", рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

Константинопольский патрирахат тестно связан с Греческой (Элладской) церковью. Во-первых, в Греции находится святая гора Афон, которая подчиняется Константинополю. Афон является важным местом паломничества, куда любят ездить российские депутаты, бизнесмены и политики.

Во-вторых, духовенство Константинопольского патриархата получает зарплату из бюджета Греческой церкви, рассказал источник, близкий к Константинополю.

Афтокефалия и борьба за православный мир

В апреле президент Украины Петр Порошенко, депутаты Верховной рады и представители украинских православных церквей попросили константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинскому православию и тем самым создать на Украине независимую и признанную православную церковь.

Единственная каноническая православная церковь на Украине сейчас - Украинская православная церковь Московского патриархата, которая подчиняется РПЦ. Существуют еще две церкви, но у нех нет канонического статуса, и в РПЦ их называют "раскольничьими структурами".

Обращение властей и духовенства Украины к патриарху Варфоломею привело к началу борьбы между двумя самыми влиятельными церквями православного мира - Русской и Константинопольской.

Би-би-си подробно рассказывала о конфликте двух церквей в июле. Тогда источники Би-би-си говорили, что Константинополь готовится дать Украине автокефалию из-за обиды патриарха Варфоломея на русского патриарха Кирилла. В 2015 году Русская церковь не приехала на Всеправославный собор (собрание всех православных церквей), которое называли "делом всей жизни" патриарха Варфоломея.

РПЦ старается максимально препятствовать получению Украиной автокефалии. Спикеры РПЦ заверяют, что "признание раскольников" может привести к кровопролитию и захвате храмов на Украине, а также грозят Великим расколом, подобным расколу 1054 года, когда христиане разделились на католиков и православных.

Делегации священников Константинопольской и Русской церкви объехали все другие православные церкви за последние несколько месяцев. В частности, в Грецию приезжал митрополит РПЦ Иларион, глава отдела внешних церковных связей. В Греции также проходила Ассамблея православия, которую посещали депутаты Госдумы Сергей Гаврилов и Ирина Яровая.

Решение по украинскому вопросу Константинопольский патриархат может вынести в начале сентября после заседания Синода этой церкви. Перед этим, 31 августа, стамбульскую резиденцию патриарха Варфоломея посетит патриарх Кирилл, чтобы обсудить "вопросы, представляющие взаимный интерес".

Российские шпионы

В начале июля Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум россиянам. По данным греческих СМИ, россиян обвинили в попытке незаконного сбора информации и подкупе греческих чиновников.

Российские дипломаты якобы пытались вмешаться в отношения Греции и Македонии, сообщило агентство Франс пресс.

Источник Би-би-си, близкий к Константинополю, рассказал, что россияне могли пытаться повлиять на решение вопроса непризнанной Македонской церкви, которая, как и украинская, попросила признания у Константинопольского патриархата.