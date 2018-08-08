Объявлена новая дата запуска услуги переноса мобильных номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переносимости телефонных номеров в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - 1 мая 2019 года.

Процесс и сроки внедрения обсудили вместе со всеми участниками процесса, операторами в том числе.

Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.

До этого времени считалось, что услуга станет доступной с февраля 2019 года.