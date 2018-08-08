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Объявлена новая дата запуска услуги переноса мобильных номеров
17:38 08.08.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переносимости телефонных номеров в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключение к централизованной системе должно состояться до 1 февраля 2019 года.
Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - 1 мая 2019 года.
Процесс и сроки внедрения обсудили вместе со всеми участниками процесса, операторами в том числе.
Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.
До этого времени считалось, что услуга станет доступной с февраля 2019 года.
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