США помогли Украине выбить новый транш от МВФ - источник

Международный валютный фонд (МВФ) смягчил свою позицию по выделению Украине очередного, пятого кредитного транша под давлением своего ключевого донора - Соединенных Шатов.

Об этом "Апостроф" рассказал источник, знакомый с деталями переговоров.

По словам собеседника, американцы сочли, что требование МВФ об одномоментном повышении цен на газ для населения может повлечь за собой реванш пророссийских сил на предстоящих выборах, намеченных на 2019 год. По их оценкам, пророссийские силы могут воспользоваться резким повышением цен на газ в качестве решающего аргумента в избирательной кампании.

Ранее МВФ требовал повышения цен на газ для населения в пределах 60%, украинское правительство соглашалось не более чем на 30%-ный рост. На сегодня тариф для населения составляет 4942 гривны за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Напомним, что Украина договорилась с МВФ о предоставлении стране очередного, пятого кредитного транша.